В России запретили фото с надписью "Против Путина"

Фото с надписью на снегу, напечатанное в СМИ в Роскомнадзоре сочли незаконной агитацией, а потому ведомство считает абсолютно правомерным требовать от СМИ удалять этот снимок.

Роскомнадзор в понедельник, 5 марта, потребовал от трех российских изданий убрать фотографию на которых изображена надпись на снегу “Против Путина“. Об этом сообщает Ъ.

В частности, такое требование получили три издания: Деловой Петербург, Росбалт и Агентство бизнес-новостей.

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Надпись “Против Путина“ накануне на заснеженном льду реки Фонтанки сделали сторонники кандидата в президенты Ксении Собчак.

По словам сотрудников региональных изданий, в Роскомнадзоре считают публикацию этой фотографии незаконной агитацией. Член Санкт-Петербургской избирательной комиссии Дмитрий Краснянский заявил, что это требование надзорного ведомства “абсолютно правомерно“.

Роскомнадзор считает надпись “Против Путина“ агитацией АБН

“Саму надпись на снегу агитацией признать нельзя - это все-таки не печатная продукция. Но распространение фотографии надписи в СМИ, не оплаченное из избирательного фонда кандидата, определенно незаконная агитация“, - сказал он. Избирком эту ситуацию не рассматривал.

Ранее сторонников Ксении Собчак, которые сделали эту надпись, задержали сотрудники полиции. По словам сотрудницы регионального штаба госпожи Собчак Натальи Грязневич, полицейские объяснили активистам, что эта надпись “порочит президента“. Вскоре надпись залила водой пожарная машина.

По данным активистов было шестеро. Их всех отвезли в 78 отдел полиции, двух из них — Антона Горбацевича и Тимура Расулова — продержали там до восьми утра.