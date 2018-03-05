В России покойника сожгли на костре

На погребальный костер использовали четыре кубометра сухих хвойных дров и еще два кубометра сухих колотых березовых дров. Огонь горел с 11 утра до 20 вечера.

В Кировской области РФ язычники устроили обряд огненного погребения для своего умершего соратника и опубликовали фотографии в соцсети. По словам организатора церемонии, таким было последнее желание самого покойного, который был приверженцем древнерусских традиций.

“Други, восславьте Анатолия! Вчера он ушел огненной тропой в чертог Ярилы и, присягнув под стягом с коловратом, стал в строй небесной рати рядом с Доброславом“, – написал в сообщении Родостав Добровольский.

Родостав Добровольский / ВКонтакте

Родостав Добровольский / ВКонтакте

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Для обряда организаторы подготовили краду – погребальный костер.

“На краду пошло четыре кубометра сухих хвойных дров и еще два куба сухих колотых берёзовых дров. Горела крада с 11 утра до 20 вечера. Несмотря на 20-градусный мороз, все сгорело дотла“, – отметил Добровольский.

Он уточнил, что в золе встречались “единичные мелкие, не более сантиметра, прогоревшие костные фрагменты“.

Российские СМИ отмечают, что в соответствии с законом о погребении, кремация тела усопшего в стране не запрещена, но она должна проводиться в специализированных учреждениях.

Напомним, в 2017-ом в Кривом Роге родители сожгли тело приемной дочери и сообщили в полицию о ее пропаже.

