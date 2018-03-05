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В России покойника сожгли на костре

Комментариев: 5
На погребальный костер использовали четыре кубометра сухих хвойных дров и еще два кубометра сухих колотых березовых дров. Огонь горел с 11 утра до 20 вечера.
Анатолий "ушел огненной тропой в чертог Ярилы"
Анатолий "ушел огненной тропой в чертог Ярилы"
Родостав Добровольский / ВКонтакте

В Кировской области РФ язычники устроили обряд огненного погребения для своего умершего соратника и опубликовали фотографии в соцсети. По словам организатора церемонии, таким было последнее желание самого покойного, который был приверженцем древнерусских традиций.

“Други, восславьте Анатолия! Вчера он ушел огненной тропой в чертог Ярилы и, присягнув под стягом с коловратом, стал в строй небесной рати рядом с Доброславом“, – написал в сообщении Родостав Добровольский.

Родостав Добровольский / ВКонтакте
Родостав Добровольский / ВКонтакте

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Для обряда организаторы подготовили краду – погребальный костер.

“На краду пошло четыре кубометра сухих хвойных дров и еще два куба сухих колотых берёзовых дров. Горела крада с 11 утра до 20 вечера. Несмотря на 20-градусный мороз, все сгорело дотла“, – отметил Добровольский.

Он уточнил, что  в золе встречались “единичные мелкие, не более сантиметра, прогоревшие костные фрагменты“.

Российские СМИ отмечают, что в соответствии с законом о погребении, кремация тела усопшего в стране не запрещена, но она должна проводиться в специализированных учреждениях.

Напомним, в 2017-ом в Кривом Роге родители сожгли тело приемной дочери  и сообщили в полицию о ее пропаже
 

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Теги: Россия, фото, россияне, язычество, язычники, покойник
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (5)
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direktor_b    05.03.2018, 22:52
Оценка:  -1
direktor_b
А как же духовные скрепы...
Rodrigos    05.03.2018, 22:52
Оценка:  -2
Rodrigos
Та как, как... Верста вправо, пуд влево... Отак.
Коцман_Бобза    05.03.2018, 22:52
Оценка:  +2
Коцман_Бобза
Собственно говоря, этот обряд называется крода, а не крада. Крада - это видимо производная от кражи. Наши предки считали недопустимым осквернение Земли гниющей плотью и поэтому сжигали усопших. Но с приходом христианства всех обязали закапывать.
ixap    05.03.2018, 22:52
Оценка:  -3
ixap
в инете везде пишется крада
Коцман_Бобза    05.03.2018, 22:52
Оценка:  +2
Коцман_Бобза
1. Далеко не везде.
2. Крода - это обряд отправления к Богу Роду.
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