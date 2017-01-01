Иран грозится возобновить производство высокообогащенного урана

Тегеран предупредил Вашингтон о возможных последствиях в случае выхода США из соглашения по иранской ядерной программе. Тегеран может менее чем за 48 часов возобновить производство обогащенного до 20% урана.

Тегеран может менее чем за 48 часов возобновить производство обогащенного до 20% урана, если США выйдут из соглашения по иранской ядерной программе. Об этом в понедельник, 5 марта, заместитель руководителя Организации по атомной энергии Ирана Бехруз Камальванди заявил в интервью телеканалу Al-Alam TV.

Для производства ядерных вооружений необходим 80-90-процентный уран. В июле 2014 года Тегеран выполнил условия предварительного соглашения, заключенного им с группой "5+1", и снизил уровень обогащения половины имеющихся у него запасов сырья до пяти процентов, пригодных для использования на АЭС. Вторая половина запасов была конвертирована в оксид урана.

В январе 2018 года президент США Дональд Трамп под угрозой возобновления санкций потребовал внести серьезные изменения в договор об атомной программе Ирана. Во-первых, Тегеран, по словам хозяина Белого дома, должен предоставить международным инспекторам возможность осмотреть абсолютно все объекты, которые они затребуют для проверки. Во-вторых, должно быть гарантированно, что Исламская Республика никогда не сможет получить ядерное оружие.

В-третьих, соглашение должно иметь неограниченный срок действия. И наконец, в-четвертых, Трамп считает, что нельзя рассматривать по отдельности ядерную программу Ирана и работу над созданием баллистических ракет, способных нести ядерное оружие.

Недавно Иран представил новую баллистическую ракету Кадр.

Источник: Русская служба DW

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