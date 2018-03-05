Лавров обвинил США в планах развалить Сирию

Российский министр обратил внимание на попытки "узкой неинклюзивной группы" сохранить Джабхат-ан-Нусру для новых попыток смены режима в Дамаске.

Власти США и некая "узкая группа" вынашивает планы по развалу Сирии. Об этом сказал глава МИД РФ Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров с вице-премьером, главой МИД Намибии Нетумбо Нанди-Ндайтвой, сообщает Интерфакс.

"У нас все больше свидетельств того, что наши западные партнеры, прежде всего Соединенные Штаты, хотели бы эту Джабхат-ан-Нусру, которая сейчас меняет свои наименования, но от этого суть ее не меняется, вывести из-под удара и сберечь ее на случай все более и более откровенных планах вернуться к плану Б, то есть попытаться сменить режим в Дамаске", – заявил Лавров.

По его словам, все больше появляется информации о том, что "такая узкая группа, которую сформировали американцы по сирийским вопросам, узкая, неинклюзивная, вынашивает планы развала сирийского государства".

"Это еще одно подтверждение недоговороспособности наших западных партнеров, которые в практическом плане встают на курс, прямо противоречащий резолюциям Совета Безопасности ООН, которые в том числе постоянно подтверждают уважение суверенитета и территориальной целостности Сирийской Арабской Республики", – отметил Лавров.

В связи ситуацией в Восточной Гуте он призвал западных партнеров к "честной работе по урегулированию ситуации", отметив, что действия РФ и сирийских военных в этом районе полностью легитимны.

Напомним, войска Башара Асада продвигаются вглубь Восточной Гуты и уже удерживают контроль над четвертью территории региона, в котором задве недели аваударов погибли около 600 мирных жителей, более двух тысяч получили ранения.

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