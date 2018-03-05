Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Лавров обвинил США в планах развалить Сирию

Комментариев: 3
Российский министр обратил внимание на попытки "узкой неинклюзивной группы" сохранить Джабхат-ан-Нусру для новых попыток смены режима в Дамаске.
Глава МИД России Сергей Лавров
Глава МИД России Сергей Лавров

Власти США и некая "узкая группа" вынашивает планы по развалу Сирии. Об этом сказал глава МИД РФ Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров с вице-премьером, главой МИД Намибии Нетумбо Нанди-Ндайтвой, сообщает Интерфакс.

"У нас все больше свидетельств того, что наши западные партнеры, прежде всего Соединенные Штаты, хотели бы эту Джабхат-ан-Нусру, которая сейчас меняет свои наименования, но от этого суть ее не меняется, вывести из-под удара и сберечь ее на случай все более и более откровенных планах вернуться к плану Б, то есть попытаться сменить режим в Дамаске", – заявил Лавров.

По его словам, все больше появляется информации о том, что "такая узкая группа, которую сформировали американцы по сирийским вопросам, узкая, неинклюзивная, вынашивает планы развала сирийского государства".

"Это еще одно подтверждение недоговороспособности наших западных партнеров, которые в практическом плане встают на курс, прямо противоречащий резолюциям Совета Безопасности ООН, которые в том числе постоянно подтверждают уважение суверенитета и территориальной целостности Сирийской Арабской Республики", – отметил Лавров.

В связи ситуацией в Восточной Гуте он призвал западных партнеров к "честной работе по урегулированию ситуации", отметив, что действия РФ и сирийских военных в этом районе полностью легитимны.

Напомним, войска Башара Асада продвигаются вглубь Восточной Гуты и уже удерживают контроль над четвертью территории региона, в котором задве недели аваударов погибли около 600 мирных жителей, более двух тысяч получили ранения.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Эта же новость на Корреспондент
Поделись:
Теги: Россия, США, Сирия, Лавров, Конфликт в Сирии, Россия в Сирии, новости Сирии
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: korrespondent.net

Статьи по теме

Комментариев (3)
Отсортировать по дате Вниз
weightless    05.03.2018, 22:54
Оценка:  0
weightless
Этот идиот нашел себе подходящую аудиторию
в лице Мутумбы
doc1    05.03.2018, 22:54
Оценка:  +1
doc1
США обвинили Россию в планах развалить Украину!!!
Потому_что    05.03.2018, 22:54
Оценка:  +2
Потому_что
Грустную лошадку опять занесло.
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь