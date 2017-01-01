Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Трамп готов заключить сделку по детям мигрантов

Комментариев: 0
Американский лидер заявил о готовности заключить сделку с демократами по программе защиты от депортации детей нелегальных иммигрантов.
Президент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп
 
Президент США Дональд Трамп готов к сделке с демократами по программе защиты от депортации детей нелегальных иммигрантов (программа DACA).
 
"Сегодня 5 марта (по местному времени – ред.), а демократов нигде не найти для (решения вопроса по программе – ред.) DACA. Я дал им 6 месяцев, им все равно. Где они? Мы готовы заключить сделку!", – написал американский лидер в Twitter.
 
 
5 марта истекает срок действия программы США, защищающей от депортации детей нелегальных иммигрантов, которых родители ввезли в страну в возрасте до 16 лет.
 
Программа DACA была принята президентом США Бараком Обамой в 2012 году. Она позволила людям, которые въехали в Соединенные Штаты нелегально в несовершеннолетнем возрасте, жить и работать в стране на законных основаниях.

Трамп пообещал депортировать два миллиона человек
 
По оценками экспертов ООН, в США в настоящий момент находится примерно 800 тысяч человек, подпадающих под действие DACA: более 75% из них прибыли из Мексики, а остальные, в основном, из Сальвадора, Гватемалы и Гондураса. Большинству из них менее 25 лет, многие из детей учатся в школе или в университете.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Эта же новость на Корреспондент
Поделись:
Теги: иммигрант, Трамп, мигранты, депортация, миграционная политика
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: korrespondent.net

Статьи по теме

Комментариев (0)
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь