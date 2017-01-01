Трамп готов заключить сделку по детям мигрантов

Американский лидер заявил о готовности заключить сделку с демократами по программе защиты от депортации детей нелегальных иммигрантов.

Президент США Дональд Трамп готов к сделке с демократами по программе защиты от депортации детей нелегальных иммигрантов (программа DACA).

"Сегодня 5 марта (по местному времени – ред.), а демократов нигде не найти для (решения вопроса по программе – ред.) DACA. Я дал им 6 месяцев, им все равно. Где они? Мы готовы заключить сделку!", – написал американский лидер в Twitter.

It’s March 5th and the Democrats are nowhere to be found on DACA. Gave them 6 months, they just don’t care. Where are they? We are ready to make a deal! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 5 марта 2018 г.





Трамп пообещал депортировать два миллиона человек Программа DACA была принята президентом США Бараком Обамой в 2012 году. Она позволила людям, которые въехали в Соединенные Штаты нелегально в несовершеннолетнем возрасте, жить и работать в стране на законных основаниях.

По оценками экспертов ООН, в США в настоящий момент находится примерно 800 тысяч человек, подпадающих под действие DACA: более 75% из них прибыли из Мексики, а остальные, в основном, из Сальвадора, Гватемалы и Гондураса. Большинству из них менее 25 лет, многие из детей учатся в школе или в университете.

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