В Великобритании из-за нападения на пса раскрыли преступление 25-летней давности

Преступник ударил ножом полицейского пса, после чего у него взяли анализ ДНК, который вывел на дело об изнасиловании за 1993 год.

В Великобритании из-за нападения на полицейского пса идентифицировали преступника, который в 1993 году изнасиловал в парке женщину. Об этом сообщает британское издание Shropshire Star.

58-летний Марк Хеммингс был отправлен в тюрьму спустя 25 лет после преступления. Раскрыть преступление помог анализ ДНК.

В 2017 году полицейские пришли к Хеммингсу после сообщения соседей о том, что он ходит по улице и размахивает ножом. При задержании на Хеммингса была спущена полицейская собака по кличке Канто. Британец ударил ножом пса, после чего был задержан.

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Полицейские провели ДНК-тест у задержанного и результат совпал с генетическим материалом насильника, напавшего на женщину в парке в 1993 году.

На судебном заседании, прокурор отметил, что жертва изнасилования умерла в 2015 году и не смогла справиться с посттравматическим расстройством. После инцидента она рассталась с мужем, страдала алкоголизмом и пережила два нервных срыва.

Суд признал Хемминга виновным в изнасиловании и приговорил к 10,5 годам лишения свободы с лишением возможности выйти по условно досрочному освобождению.

Овчарка оправилась от ранения shropshirestar.com

Овчарка Канто оправилась от ранения и была представлена к награде за смелость.

Напомним, в ноябре 2017 года Октябрьский районный суд Харькова приговорил к 3 годам и 4 месяцам тюрьмы 51-летнего мужчину за заказное убийство овчарки.