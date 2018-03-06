Кремль отреагировал на отравление шпиона-перебежчика

Песков назвал "трагической ситуацией" отравление бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля в Великобритании .

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В Кремле не располагают информацией, что случилось с бывшим сотрудником ГРУ Сергеем Скрипалем, который мог быть отравлен неизвестным ядовитым веществом. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, сообщает российский Интерфакс.

“Сейчас мы видим, что произошла подобная трагическая ситуация, но, тем не менее, мы не располагаем информацией, что могло стать причиной, чем занимался этот человек, с чем это могло быть связано. И поэтому давать какой-то комментарий я просто не могу“, - сказал Песков, комментируя ситуацию вокруг инцидента с бывшим сотрудников ГРУ.

“Вы знаете, как он оказался на Западе, в результате каких действий и решений. Я не буду этого повторять“, - отметил пресс-секретарь президента.

Он добавил, что в Кремле “не удивлены появлению за рубежом после инцидента со Скрипалем мнений о причастности к его отравлению российских граждан: говоря по-русски, эти подозрения долго себя ждать не заставили“.

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Песков отметил, что России не поступало обращений о сотрудничестве в расследовании инцидента с бывшим сотрудником ГРУ. “Никто не обращался с такой просьбой, давайте дождемся. Москва всегда открыта к взаимодействию“, - уточнил он.

Напомним, 5 марта бывшего российского шпиона отравили в Британии, предположительно, мощным опиоидным анальгетиком - синтетическим наркотиком фентанилом.

СМИ сравнивают отравление Скрипаля с отравлением перебежчика из ФСБ Александра Литвиненко который был госпитализирован с подозрением на радиоактивное отравление, и вскоре скончался. Литвиненко ранее публично заявил, что получил приказ от командования убить олигарха Бориса Березовского, после чего бежал с семьей в Великобританию, где сотрудничал со службой MI6. Ученые установили, что Литвиненко отравили полонием.

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В 2016-ом эксперт по радиации Мэтью Панчер, расследовавший гибель Литвиненко, был найден мертвым в своем доме в Великобритании.