За три десятиления это первый случай, когда коммунист получает такую высокую должность в Чехии. Он имеет отношение к подразделению, которое пыталось подавить антикоммунистические протесты в 1989 году.

Назначения депутата-коммуниста Зденека Ондрачека председателем комиссии по генеральной инспекции сил безопасности вызвало в Чехии массовые протесты. В понедельник, 5 марта, на улицы вышли тысячи людей, сообщает Aktualne.

Это первый случай, когда депутат-коммунист получил такую высокую должность после падения коммунизма в Чехии почти три десятилетия назад. Кандидатуру Ондрачека подержала нижняя палата парламента Чехии. Теперь он возглавил комиссию, которая осуществляет надзор за правоохранительными органами.

Также назначение Ондрачека было поддержано депутатами партии ANO премьер-министра Андрея Бабиша, который ищет поддержки нового правительства, ведь другие партии отказываются от сотрудничества.

Участники акции протеста собрались в Праге на Вацлавской площади, размахивая флагами Чехии и Европейского Союза. Они требовали отменить назначение Ондрачека, а также критиковали Бабиша и президента Милоша Земана.

Ондрачек - бывший член спецподразделения коммунистической эпохи, которое пыталось подавить мирное восстание 1989 года, которое помогло сбросить коммунистическое правление. Впервые его пытались назначить еще в прошлом году, но в декабре парламент Чехии отменил результаты выборов.

ANO имеет 78 мест в нижней палате парламента, и этого недостаточно для формирования большинства. Коммунисты, имеющие 15 мест, уже давали голоса при голосовании, но официально соглашения о поддержке ANO не объявляли.

Cмотрите фотогалерею: Чехи протестуют против назначения коммуниста куратором правоохранителей

Напомним, в январе Милош Земан повторно победил на президентских выборах в Чехии.

Ранее Андрей Бабиш и его партия ANO проводила переговоры с другими политическими силами по формированию нового кабинета министров.

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