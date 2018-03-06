В Польше отрицают ультиматум США

В МИД Польши заявили, что никакого ультиматума США относительно закона об Институте национальной памяти не было. Польские и американские дипломаты имеют нормальные рабочие отношения.

Заместитель главы МИД Польши Бартош Чихоцкий отрицает сообщения о том, что руководство США наложило вето на контакты с властями Польши из-за закона о Холокосте. Об этом Чихоцки заявил во вторник, 6 марта, в эфире польского телеканала TVN24.

Он также рассказал о нормальном трехстороннем сотрудничестве между Польшей, США и Израилем.

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“Это неправда, не было никакого ультиматума. Американская сторона выражала обеспокоенность в связи с законом, задавала вопросы еще на этапе работы над проектом. У них по-прежнему есть свои сомнения. Однако для нас это не было неожиданностью. Мы контактируем с американскими дипломатами, и в нашем общении нет языка ультиматума“, - заявил польский дипломат.

Чихоцки также отрицает, что американцы заблокировали встречи на высшем уровне с польской стороной до внесения изменений в закон о Холокосте. По его словам, никакие встречи на высшем уровне в этот период не планировались.

Ранее польский портал Onet сообщил, что получил документы, свидетельствующие о сильном кризисе в отношениях правительства Польши с США.

Согласно этим документам, президент Польши Анджей Дуда и премьер-министр Матеуш Моравецкий не смогут посетить Белый дом и встретиться с Дональдом Трампом и другими американскими высокопоставленными лицами, пока в закон не будут внесены изменения.

Информация об ультиматуме США появилась в польских СМИ еще 1 марта. Сообщалось, будто из-за спора между Польшей и Израилем относительно закона об Институте национальной памяти администрация США направила в Варшаву сигнал о том, что польские власти не могут рассчитывать на встречу с президентом Дональдом Трампом или вице-президентом Майком Пенсом до тех пор, пока кризис не будет урегулирован.

Также 1 марта Европарламент поддержал новые жесткие санкции против Польши.