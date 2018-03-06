Путин сыграл в футбол прямо в стенах Кремля
Путин снялся в рекламном видео, посвященном скорому началу мирового чемпионата по футболу.
Мундиаль-2018 пройдет в Российской Федерации.Мировой чемпионат начнётся 14 июня 2018 года, и многие болельщики уже считают дни до начала матча.
В связи с этим, президент РФ Владимир Путин совместно с главой ФИФА Джанни Инфантино сыграли в футбол на камеру прямо в здании Кремля. Видео опубликовано в Twitter на официальном аккаунте FIFA.
#ЧМ2018: остается всего 💯 дней до старта!🙌🙌🙌 pic.twitter.com/gszN468RJR— Чемпионат мира FIFA 2018🏆🇷🇺 (@fifaworldcup_ru) 6 марта 2018 г.
Помимо Джанни и Владимира Путина съемках приняли участие 32 экс-футболиста из 32-х стран, заявленных на участие в мундиале.
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Напомним, украинцам всё-таки покажут Чемпионат мира-2018 по телеканалу Интер.