Путин сыграл в футбол прямо в стенах Кремля

Президент России снялся в рекламном ролике мундиаля-2018.

Владимир Путин сыграл в футбол в Кремле спорт-экспресс

Путин снялся в рекламном видео, посвященном скорому началу мирового чемпионата по футболу.

Мундиаль-2018 пройдет в Российской Федерации.Мировой чемпионат начнётся 14 июня 2018 года, и многие болельщики уже считают дни до начала матча.

В связи с этим, президент РФ Владимир Путин совместно с главой ФИФА Джанни Инфантино сыграли в футбол на камеру прямо в здании Кремля. Видео опубликовано в Twitter на официальном аккаунте FIFA.

Помимо Джанни и Владимира Путина съемках приняли участие 32 экс-футболиста из 32-х стран, заявленных на участие в мундиале.

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Напомним, украинцам всё-таки покажут Чемпионат мира-2018 по телеканалу Интер.