В Индии отец отрезал сыну руку за любовь к порно
В Индии отец отрубил кисть руки своему сыну за излишнюю любовь к порно. Как сообщает издание Hindustan Times, инцидент произошел в городе Хайдарабад в штате Телангана на юге страны.
45-летний мясник Мухаммед Кайим Куреши застал своего 18-летнего сына Халеда за просмотром фильма для взрослых на мобильном телефоне. По данным полиции, юноша приобрел смартфон совсем недавно и с тех пор пристрастился к порнографии, несмотря на предупреждения отца о недопустимости подобного поведения.
Куреши попытался отнять телефон у сына, но тот сопротивлялся и укусил отца за руку. После этого Халед ушел из дома и заявил, что не вернется, однако тем же вечером пришел ночевать.
С утра ссора продолжилась. В пылу спора отец схватил тесак и отсек непокорному сыну кисть правой руки. Семья сбежалась на крики юноши и немедленно отправила его в больницу, однако врачи назвали шансы на восстановление конечности крайне малыми.
Мясника арестовали и поместили под стражу за покушение на убийство.
- теперь узнали на ввесь мир шо пацан люто гонял лысого
- папаня теперь может попасть в тюрму
- сын теперь инвалид
Из плюсов:
- у него осталась ещё одна рука))