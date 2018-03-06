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В Индии отец отрезал сыну руку за любовь к порно

Комментариев: 2
Юноша смотрел фильмы для взрослых на мобильном телефоне, купленном недавно. Он не обращал внимания на предупреждения отца о недопустимости подобного поведения.
В Индии отец отрезал сыну руку за любовь к порно
Danish Siddiqui

В Индии отец отрубил кисть руки своему сыну за излишнюю любовь к порно. Как сообщает издание Hindustan Times, инцидент произошел в городе Хайдарабад в штате Телангана на юге страны.

45-летний мясник Мухаммед Кайим Куреши застал своего 18-летнего сына Халеда за просмотром фильма для взрослых на мобильном телефоне. По данным полиции, юноша приобрел смартфон совсем недавно и с тех пор пристрастился к порнографии, несмотря на предупреждения отца о недопустимости подобного поведения.

Куреши попытался отнять телефон у сына, но тот сопротивлялся и укусил отца за руку. После этого Халед ушел из дома и заявил, что не вернется, однако тем же вечером пришел ночевать.

С утра ссора продолжилась. В пылу спора отец схватил тесак и отсек непокорному сыну кисть правой руки. Семья сбежалась на крики юноши и немедленно отправила его в больницу, однако врачи назвали шансы на восстановление конечности крайне малыми.

Мясника арестовали и поместили под стражу за покушение на убийство.

 

 

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Теги: Индия, рука, порносайты, Сын, отец
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Комментариев (2)
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YO_ZURI    06.03.2018, 20:47
Оценка:  +3
YO_ZURI
он что подростком не были сам не передергивал ствол свой ?
Дядя_Гриша    07.03.2018, 00:12
Оценка:  -1
Дядя_Гриша
папаша еб@нат:
- теперь узнали на ввесь мир шо пацан люто гонял лысого
- папаня теперь может попасть в тюрму
- сын теперь инвалид
Из плюсов:
- у него осталась ещё одна рука))
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