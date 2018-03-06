Катастрофа Ан-26 в Сирии: выросло количество жертв

На борту самолета Ан-26 находилось 33 пассажира и шесть членов экипажа, уточнили в Минобороны России. Все они были военнослужащими.

На борту российского военно-транспортного самолета Ан-26, потерпевшего крушение в Сирии погибли 39 человек. Все они были российскими военнослужащими. ОБ этом сообщило Минобороны России во вторник, 6 марта.

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“По уточненным данным, на борту транспортного самолета Ан-26, потерпевшего катастрофу при заходе на посадку на аэродроме Хмеймим, находилось 33 пассажира и шесть членов экипажа. Все они военнослужащие Вооруженных сил РФ“, – заявили в военном ведомстве.

Военные подтвердили что все, кто был на борту, погибли.

Ранее сообщалось о 32 погибших – 26 пассажирах и шести членах экипажа. Ан-26 потерпел крушение около 14:00 по Киеву. Самолет столкнулся с землей, не долетев около 500 метров до взлетно-посадочной полосы. Причиной авиакатастрофы, по предварительной информации, могла стать техническая неисправность.

Очевидцы рассказали, что Ан-26 вел себя нестандартно, а при падении у самолета отломалось крыло.