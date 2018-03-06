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Катастрофа Ан-26 в Сирии: выросло количество жертв

Комментариев: 10
На борту самолета Ан-26 находилось 33 пассажира и шесть членов экипажа, уточнили в Минобороны России. Все они были военнослужащими.
В Сирии разбился российский военно-транспортный самолет Ан-26
В Сирии разбился российский военно-транспортный самолет Ан-26
kp.ua

На борту российского военно-транспортного самолета Ан-26, потерпевшего крушение в Сирии погибли 39 человек. Все они были российскими военнослужащими. ОБ этом сообщило Минобороны России во вторник, 6 марта.

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“По уточненным данным, на борту транспортного самолета Ан-26, потерпевшего катастрофу при заходе на посадку на аэродроме Хмеймим, находилось 33 пассажира и шесть членов экипажа. Все они военнослужащие Вооруженных сил РФ“, – заявили в военном ведомстве.

Военные подтвердили что все, кто был на борту, погибли.

Ранее сообщалось о 32 погибших – 26 пассажирах и шести членах экипажа. Ан-26 потерпел крушение около 14:00 по Киеву. Самолет столкнулся с землей, не долетев около 500 метров до взлетно-посадочной полосы. Причиной авиакатастрофы, по предварительной информации, могла стать техническая неисправность.

Очевидцы рассказали, что Ан-26 вел себя нестандартно, а при падении у самолета отломалось крыло.

 

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Теги: Россия, авиакатастрофа, самолет, Сирия, погибли, Россия в Сирии, новости Сирии, российские военные, крушение АН-26
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Комментариев (10)
Отсортировать по дате Вниз
wahmurkadurnaya    07.03.2018, 00:46
Оценка:  +2
wahmurkadurnaya
За пацанов!
Vasilkovich    07.03.2018, 00:45
Оценка:  +3
Vasilkovich
Вот как-то и печали нет и сожаления.....И чего им дома не сиделось? Должны как-то готовиться...должны и долги раздавать....А тУпин чего там не летел? Будем ждать...
MilaKiev17    07.03.2018, 00:45
Оценка:  +2
MilaKiev17
Совпадение???? Не думаю...!!!
feniks111    07.03.2018, 00:45
Оценка:  +3
feniks111
Первое, о чём заявила россия, что огонь по этому самолёту, не открывали. На мой взгляд, очень странное заявление.
sharry61    07.03.2018, 00:42
Оценка:  0
sharry61
Грех так писать наверное,но оккупантам собачья смерть на чужих землях,так было всегда,так и будет впредь.
Arfan    06.03.2018, 20:47
Оценка:  +16
Arfan
Теперь их там точно нет.
ivansobolev1990    06.03.2018, 20:47
Оценка:  +10
ivansobolev1990
чвкашники "получили" зарплатку)))
Валентин_64    06.03.2018, 20:47
Оценка:  +10
Валентин_64
Пассажировместимость: до 38 человек личного состава, или 30 десантников
Грузоподъёмность: 5500 кг
Наверняка перевозили не только ихтамнетов, был и груз.
Моя версия: перегруз + сильный боковой ветер = сваливание на малых высотах и скоростях
wahmurkadurnaya    07.03.2018, 00:46
Оценка:  0
wahmurkadurnaya
переДОЗ + сильный боковой ветер = сваливание на малых высотах и скоростях.
Игорь!    06.03.2018, 20:46
Оценка:  +14
Игорь!
Дыбилы бля, даже АН посадить не могут.
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