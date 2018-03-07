В Париже неизвестные сняли скальп с посетителя ресторана

Нападавшие сняли с мужчины скальп, а также отрубили ему одну руку и кисть другой. Пострадавшим оказался 35-летний уроженец Шри-Ланки.

Двое неизвестных с саблей и мачете сняли скальп с мужчины в одном из ресторанов Парижа. Об этом сообщает The Local во вторник, 6 марта.

Двое мужчин в масках совершили нападение на одного из посетителей ресторана в десятом округе Парижа, который обедал с женой. Нападавшие сняли с мужчины скальп, а также отрубили ему одну руку и кисть другой.

Пострадавшим оказался 35-летний уроженец Шри-Ланки. Он находится в больнице в тяжелом состоянии.

В полиции полагают, что нападавшие также со Шри-Ланки, а нападение могло быть сведением личных счетов.

Напомним, в Индии отец отрубил кисть руки своему сыну за излишнюю любовь к порно. Инцидент произошел в городе Хайдарабад.