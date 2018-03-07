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В Париже неизвестные сняли скальп с посетителя ресторана

Комментариев: 2
Нападавшие сняли с мужчины скальп, а также отрубили ему одну руку и кисть другой. Пострадавшим оказался 35-летний уроженец Шри-Ланки.
Улица, на которой произошло нападение
Улица, на которой произошло нападение
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Двое неизвестных с саблей и мачете сняли скальп с мужчины в одном из ресторанов Парижа. Об этом сообщает The Local во вторник, 6 марта.

Двое мужчин в масках совершили нападение на одного из посетителей ресторана в десятом округе Парижа, который обедал с женой. Нападавшие сняли с мужчины скальп, а также отрубили ему одну руку и кисть другой.

Пострадавшим оказался 35-летний уроженец Шри-Ланки. Он находится в больнице в тяжелом состоянии.

В полиции полагают, что нападавшие также со Шри-Ланки, а нападение могло быть сведением личных счетов.

Напомним, в Индии отец отрубил кисть руки своему сыну за излишнюю любовь к порно. Инцидент произошел в городе Хайдарабад.

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Теги: Париж, Шри-Ланка, нападение, ресторан, ранение, пострадавшие
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (2)
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wnt    07.03.2018, 00:45
Оценка:  +2
wnt
Теперь, по логике злобствующих здесь "товарищей", Париж - это не цивилизованный и не европейский город, где ужас-ужас и беспредел!
деза    07.03.2018, 00:45
Оценка:  0
деза
пипец!шо вы пишете?"в десятом округе Парижа.который обедал с женой"
у вас редактора нет? так не поскупитесь-наймите.
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