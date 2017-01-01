В Польше запустили информационную линию для украинцев

Украинцы смогут получить юридическую консультацию по поводу легального трудоустройства в Польше, а также пожаловаться на недобросовестных работодателей.

Власти Польши запустили специальную инфоормационную линию для граждан Украины, работающих в этом стране. Об этом сообщает Радио Польша во вторник, 6 марта, со ссылкой на главу польской Государственной инспекции труда Веслава Лыщека.

Он подчеркнул, что в Польше работает более 2,5 млн иностранцев, среди которых 800 тысяч не трудоустроены легально. Чиновник подчеркнул, что эта ситуация должна измениться – все работники в Польше должны платить налоги.

"Украинцы смогут получить юридическую консультацию по поводу легального трудоустройства в Польше. Они смогут узнать, какие условия нужно выполнить, чтобы работать легально. Также им могут посоветовать, как, например, написать жалобу на работодателя и привести к тому, чтобы инспектор труда занялся делом конкретного иностранца", – подчеркнул Лыщек.

Также он отметил, что украинцы часто становятся жертвами недобросовестных работодателей, которые задерживают сроки выплаты зарплату и не обеспечивают соответствующих условий труда.

Инфолиния для граждан Украины (22 111 35 29) работает с 16:00 до 20:00. Телефон обслуживают чиновники со знанием украинского языка.

Ранее в Польше задержали пять граждан Украины за нелегальную работу. Теперь их ждет депортация и запрет на въезд в эту страну в течение года.

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