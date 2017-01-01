Европарламент: Для РФ газ – инструмент давления

Последние события подтвердили еще большую важность немедленного сокращения зависимости от нефти и газа, поставляемых авторитарными режимами, заявили в ЕС.

Российские власти использует поставки природного газа как инструмент политического давления на Украину. Об этом говорится в распространенном во вторник, 6 марта, совместном заявлении председателя комитета по международным делам Европарламента Дэвида Макаллистера и главы делегации ЕП к комитету парламентской ассоциации Украина-ЕС Дариушу Розати, сообщает Укринформ.

"Мы глубоко обеспокоены решением Газпрома от 1 марта 2018 года прекратить поставки уже оплаченного газа в Украину, а также дальнейшим намерением Газпрома расторгнуть контракт с Нафтогазом. Это является очередным подтверждением использования поставки газа как политического инструмента давления со стороны РФ, что может оказать негативное влияние на энергетическую безопасность ЕС", – отметили в Европарламенте.

Авторы заявления приветствовали готовность Еврокомиссии выступить посредником в этой ситуации и призвали все стороны как можно скорее договориться о начале трехсторонних консультаций в формате ЕС-Украина-Россия с целью урегулирования напряженной ситуации.

"Эти последние события подтвердили еще большую важность совершенствования энергетической безопасности ЕС и немедленного сокращения зависимости от нефти и газа, поставляемых авторитарными режимами, и избавление от такой зависимости в среднесрочной перспективе", – отметили в Европарламенте.

Напомним, 28 февраля завершился многолетний спор между Нафтогазом и Газпромом в Стокгольмском арбитраже, который обязал российский концерн доплатить НАК $4,63 млрд за недопоставку согласованных объемов газа для транзита. По результатам двух арбитражных споров между компаниями на поставку и транзит газа Газпром должен доплатить $2,56 млрд.

Уже 2 марта Газпром заявил о разрыве контрактов с Украиной на поставку и транзит газа. Это вызвало введение временного экономного режима потребления голубого топлива в Украине.