В Ан-26 в Сирии погибли генерал и 26 офицеров

На борту российского самолета предположительно находился генерал-майор Владимир Еремеев, а также бойцы из частной военной компании Вагнер.

Во время катастрофы российского военно-транспортного самолета Ан-26 в Сирии погибли 27 офицеров, включая генерал-майора. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на Минобороны РФ.

“В результате трагедии погибли 27 офицеров, из которых один в звании генерал-майор, а также прапорщики и военнослужащие контрактной службы“, – заявил в военном ведомстве.

В Минобороны РФ подчеркнули, что ни одного гражданского лица на борту Ан-26 не было.

В свою очередь Telegram-канал проекта WarGonzo сообщает, что на борту Ан-26 предположительно находился генерал-майор Владимир Еремеев.

Читай также: Все, п*здец: расшифровка переговоров пилотов Ан-148

Также Inforesist со ссылкой на журналиста Семена Пегова пишет, что среди погибших в авиакатастрофе в Сирии были и бойцы ЧВК Вагнер.

Напомним, Ан-26 потерпел крушение около 6 марта при заходе на посадку на авиабазу Хмеймим. Самолет не долетел около 500 метров до взлетно-посадочной полосы. Причиной авиакатастрофы, по предварительной информации, могла стать техническая неисправность.

По уточненной информации, на борту самолета было 39 российских военных. Все они погибли.