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В Ан-26 в Сирии погибли генерал и 26 офицеров

Комментариев: 10
На борту российского самолета предположительно находился генерал-майор Владимир Еремеев, а также бойцы из частной военной компании Вагнер.
Российский военно-транспортный самолет Ан-26
Российский военно-транспортный самолет Ан-26
glavny.tv

Во время катастрофы российского военно-транспортного самолета Ан-26 в Сирии погибли 27 офицеров, включая генерал-майора. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на Минобороны РФ.

“В результате трагедии погибли 27 офицеров, из которых один в звании генерал-майор, а также прапорщики и военнослужащие контрактной службы“, – заявил в военном ведомстве.

В Минобороны РФ подчеркнули, что ни одного гражданского лица на борту Ан-26 не было.

В свою очередь Telegram-канал проекта WarGonzo сообщает, что на борту Ан-26 предположительно находился генерал-майор Владимир Еремеев.

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Также Inforesist со ссылкой на журналиста Семена Пегова пишет, что среди погибших в авиакатастрофе в Сирии были и бойцы ЧВК Вагнер.

Напомним, Ан-26 потерпел крушение около 6 марта при заходе на посадку на авиабазу Хмеймим. Самолет не долетел около 500 метров до взлетно-посадочной полосы. Причиной авиакатастрофы, по предварительной информации, могла стать техническая неисправность.

По уточненной информации, на борту самолета было 39 российских военных. Все они погибли.

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Теги: Россия, самолет, Сирия, Конфликт в Сирии, Россия в Сирии, новости Сирии, крушение АН-26
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Комментариев (10)
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Perekatipole    07.03.2018, 01:34
Оценка:  0
Perekatipole
Наконец то приятные новости.
Ruspidor    07.03.2018, 00:46
Оценка:  +10
Ruspidor
Праздник каждый день!
Ярослав    07.03.2018, 00:46
Оценка:  +14
Ярослав
Скоро там и второй Ан-26 собьют на посадке. Одного для платы за сбитый в Луганске Ил-76 маловато.
wahmurkadurnaya    07.03.2018, 00:46
Оценка:  +10
wahmurkadurnaya
За пацанов!
ВыВсеВрети    07.03.2018, 00:46
Оценка:  +12
ВыВсеВрети
ихтамнет...!
Коцман_Бобза    07.03.2018, 00:45
Оценка:  +20
Коцман_Бобза
Имя твое неизвестно. Подвиг твой непонятен. Ты у нас вообще никогда не служил.
Diiiim@    07.03.2018, 00:45
Оценка:  +17
Diiiim@
Сирия все больше становится похожа на Афган.
Коцман_Бобза    07.03.2018, 00:45
Оценка:  +21
Коцман_Бобза
Да нет. Это просто Россия не меняется. Это та самая стабильность.
genasgv67    07.03.2018, 00:10
Оценка:  +4
genasgv67
есть бог и гавно он не терпит
sharry61    07.03.2018, 00:07
Оценка:  +6
sharry61
Земля стекловатой оккупантам!
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