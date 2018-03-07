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В МИД РФ назвали "дикостью" подозрения Бориса Джонсона

Комментариев: 2
Спикер внешнеполитического ведомства России прокомментировала заявление главы МИД Великобритании о возможной причастности Москвы к отравлению российского экс-шпиона.
Министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон
Министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон
 
Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала "дикостью" заявления главы МИД Великобритании Бориса Джонсона о возможной причастности РФ к отравлению экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля, сообщает Интерфакс.

"Дикость какая-то, просто невозможная. <...> Такие заявления главы внешнеполитической службы - это просто какая-то дикость; есть процессуальные нормы, следствие, уважение к законам", - заявила Захарова в эфире радиостанции Эхо Москвы 6 марта.

Она выразила недоумение тем, как "человек, который занимается внешней политикой и не имеет отношения к правоохранительным органам, делает такие заявления".
 
"Мы исходим из того, что правоохранительные органы, спецслужбы хотя бы какой-то фактурой настоящей сначала разживутся, а потом ей поделятся", - подчеркнула спикер внешнеполитического ведомства России.
 
Напомним, 5 марта в Великобритании с серьезным отравлением госпитализировали бывшего шпиона Сергея Скрипаля и его дочь. Их состояние оценивается как критическое.
 
Позже глава МИД Британии Джонсон заявил, что Лондон намерен принять жесткие ответные меры в случае, если удастся установить причастность России к инциденту.

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Теги: Британия, шпионаж, МИД РФ, Великобритания, Борис Джонсон, российские шпионы
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (2)
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GNG_9    07.03.2018, 00:30
Оценка:  -1
GNG_9
Дикость Марийка З.- это как ты, стекломой пить с утра и на работе!
Ruspidor    07.03.2018, 00:03
Оценка:  0
Ruspidor
"Дикость какая-то, мука вместо кокса. Есть процесуальные нормы, закон в конце концов..." - промычала ишачка ёрзая носом...
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