В МИД РФ назвали "дикостью" подозрения Бориса Джонсона

Спикер внешнеполитического ведомства России прокомментировала заявление главы МИД Великобритании о возможной причастности Москвы к отравлению российского экс-шпиона.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала "дикостью" заявления главы МИД Великобритании Бориса Джонсона о возможной причастности РФ к отравлению экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля, сообщает Интерфакс

"Дикость какая-то, просто невозможная. <...> Такие заявления главы внешнеполитической службы - это просто какая-то дикость; есть процессуальные нормы, следствие, уважение к законам", - заявила Захарова в эфире радиостанции Эхо Москвы 6 марта. "Дикость какая-то, просто невозможная. <...> Такие заявления главы внешнеполитической службы - это просто какая-то дикость; есть процессуальные нормы, следствие, уважение к законам", - заявила Захарова в эфире радиостанции Эхо Москвы 6 марта.

Она выразила недоумение тем, как "человек, который занимается внешней политикой и не имеет отношения к правоохранительным органам, делает такие заявления".

"Мы исходим из того, что правоохранительные органы, спецслужбы хотя бы какой-то фактурой настоящей сначала разживутся, а потом ей поделятся", - подчеркнула спикер внешнеполитического ведомства России.

Напомним, 5 марта в Великобритании с серьезным отравлением госпитализировали бывшего шпиона Сергея Скрипаля и его дочь. Их состояние оценивается как критическое.

Позже глава МИД Британии Джонсон заявил, что Лондон намерен принять жесткие ответные меры в случае, если удастся установить причастность России к инциденту

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