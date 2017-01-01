Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

В Беларуси по решению суда казнили убийцу двоих детей

Комментариев: 0
Приговоренный убил 9-летнюю дочь и 17-летнего сына.
Ранее Козачок отказался обжаловать решение суда
Ранее Козачок отказался обжаловать решение суда
belapan.by

В Беларуси решением Гомельского областного суда был казнен житель Мозыря Кирилл Козачок, который был приговорен к высшей мере наказание за убийство собственных детей.

Об этом сообщается на сайте правозащитного центра Весна.

По информации координатора кампании Правозащитники против смертной казни в Беларуси Андрея Полуда, приговор в отношении Козачка приведен в исполнение в конце октября 2017 года.

Читай также: В ДНР вынесли смертный приговор

Кирилл Казачок был приговорен к высшей мере в конце 2016 года за убийство 9-летней дочери и 17-летнего сына, передает TUT.BY. 

По версии следствия, так он мстил супруге за желание развестись. После убийства он приехал к жене рассказал о содеянном. После вызвал милицию и выбросился с окна 4-го этажа, однако выжил.

Стоит отметить, что мужчина уже был ранее судим за хулиганство и избиение, что в целом отягчало его вину.

Напомним, 25 января в Ливии прилюдно посреди улицы возле мечети казнили минимум десять человек

Ранее в ноябре 2017 года в Японии к смертной казни приговорили Тисако Какэхи по прозвищу Черная вдова, которая была признана виновной в убийстве мужа и двух любовников, а также в попытке покушения на жизнь знакомого с целью получения наследства. 

Поделись:
Теги: Беларусь, суд, убийство, смертная казнь, расстрел
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь