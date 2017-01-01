В Беларуси по решению суда казнили убийцу двоих детей

Приговоренный убил 9-летнюю дочь и 17-летнего сына.

В Беларуси решением Гомельского областного суда был казнен житель Мозыря Кирилл Козачок, который был приговорен к высшей мере наказание за убийство собственных детей.

Об этом сообщается на сайте правозащитного центра Весна.

По информации координатора кампании Правозащитники против смертной казни в Беларуси Андрея Полуда, приговор в отношении Козачка приведен в исполнение в конце октября 2017 года.

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Кирилл Казачок был приговорен к высшей мере в конце 2016 года за убийство 9-летней дочери и 17-летнего сына, передает TUT.BY.

По версии следствия, так он мстил супруге за желание развестись. После убийства он приехал к жене рассказал о содеянном. После вызвал милицию и выбросился с окна 4-го этажа, однако выжил.

Стоит отметить, что мужчина уже был ранее судим за хулиганство и избиение, что в целом отягчало его вину.

Напомним, 25 января в Ливии прилюдно посреди улицы возле мечети казнили минимум десять человек.

Ранее в ноябре 2017 года в Японии к смертной казни приговорили Тисако Какэхи по прозвищу Черная вдова, которая была признана виновной в убийстве мужа и двух любовников, а также в попытке покушения на жизнь знакомого с целью получения наследства.