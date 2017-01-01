MІ5 подозревает Россию в отравлении шпиона - СМИ

По мнению британской разведки, речь идет о попытке убийства, которая была инициирована и спонсирована государством. Вместе с тем, рассматриваются и другие версии.

Сергея Скрипаля и его дочь Юлию нашли без сознания на лавочке news.sky.com

Экс-шпиона Сергея Скрипаля и его дочь пытались убить российские спецслужбы. Так считают в британской разведке MI5. Об этом в среду, 7 марта, сообщает The Times со ссылкой на свои источники.

Отмечается, что полиция и MI5 считают, что начальные факты расследования позволяют говорить о спонсированной государством попытке убийства.

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Однако, следствие не исключаются и другие версии - попытка соперников скомпрометировать Россию и режим Путина, а также личные мотивы.

Напомним, глава МИД Британии Борис Джонсон заявил во вторник, что Лондон намерен принять жесткие меры в случае, если удастся установить причастность России к отравлению российского экс-шпиона Скрипаля. В МИД РФ назвали подозрения Джонсона “дикостью“ .

Напомним, бывшего шпиона Сергея Скрипаля, который в 1990 и начале 2000 годов передавал Лондону данные о российских разведчиках, обнаружили без сознания на скамейке в торговом центре. Также отравили его 33-летнюю дочь.