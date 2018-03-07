Санкции ввели из-за "паники" перед сильной Россией - Путин

Президент РФ Владимир Путин упрекнул Запад в нечестной игре.

Введение Западом антироссийских санкций было ожидаемо, заявил президент России Владимир Путин.

Об этом глава РФ заявил обнародованном в среду, 7 марта, документальном фильме Миропорядок 2018, состоящем из интервью с президентом, передают РИА Новости.

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“Просто всегда так было в истории нашего государства — как только Россия становилась мощным сильным государством, возникала паника у всех наших партнеров. Всегда начинались попытки сдерживать развитие страны. Просто это способ конкурентной борьбы, это нелегитимный способ, нечестный, но это именно так. И попытка сдержать рост обороноспособности нашей страны“, — сказал Путин.

По словам президента, он не сомневался в введении санкций против России после присоединения Крыма.

Как сообщалось, российский пропагандист телеведущий Владимир Соловьев снял про бессменного президента Российской Федерации Владимира Путина фильм под названием Новый миропорядок.

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Напомним, президент России Владимир Путин 1 марта во время своего выступления, послания Федеральному собранию, довольно много времени уделил теме новинок российского оборонпрома.