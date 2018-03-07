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Санкции ввели из-за "паники" перед сильной Россией - Путин

Комментариев: 4
Президент РФ Владимир Путин упрекнул Запад в нечестной игре.
Владимир Путин убежден, что Россия все равно "выиграет"
Владимир Путин убежден, что Россия все равно "выиграет"
EPA/UPG

Введение Западом антироссийских санкций было ожидаемо, заявил президент России Владимир Путин.

Об этом глава РФ заявил обнародованном в среду, 7 марта, документальном фильме Миропорядок 2018, состоящем из интервью с президентом, передают РИА Новости.

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“Просто всегда так было в истории нашего государства — как только Россия становилась мощным сильным государством, возникала паника у всех наших партнеров. Всегда начинались попытки сдерживать развитие страны. Просто это способ конкурентной борьбы, это нелегитимный способ, нечестный, но это именно так. И попытка сдержать рост обороноспособности нашей страны“, — сказал Путин.

По словам президента, он не сомневался в введении санкций против России после присоединения Крыма. 

Как сообщалось, российский пропагандист телеведущий Владимир Соловьев снял про бессменного президента Российской Федерации Владимира Путина фильм под названием Новый миропорядок.

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Напомним, президент России Владимир Путин 1 марта во время своего выступления, послания Федеральному собранию, довольно много времени уделил теме новинок российского оборонпрома. 

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Теги: Путин, санкции, Россия, вооружение
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Комментариев (4)
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Woodbrother    07.03.2018, 12:22
Оценка:  +1
Woodbrother
В силоьной стране граждане не бьют друг другу морды в очереди за талонами а хлеб .
texst    07.03.2018, 11:37
Оценка:  +4
texst
Владзимер какой-то нипаследавательный: то гаварит, шта санкции ничтожны и тока на пользу иканомики рф, а сейчас гаварит, шта для сдержывания розвития. Так кагдажы верить прастому урускому словам сцаря? Вчира или сичас?
chytan    07.03.2018, 11:32
Оценка:  +7
chytan
Сдерживание агрессии, а не развития !!! Просто у росиян от избытка денег и глупости всегда едет крыша !!!
Woodbrother    07.03.2018, 12:24
Оценка:  +1
Woodbrother
Просто на россии все деньги вкладывают не в людей а в средства уничтожения. Именно поэтому россия вымирает .
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