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Лучшие приколы и мемы о 8 марта

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Международный женский день 8 марта каждый год становится объектом шуток в Сети и создания мемов. Лучшие приколы и фотожабы о 8 марта в подборке Корреспондент.net.
Шутки о 8 марта
Шутки о 8 марта
pikabu.ru

В канун международного женского праздника 8 марта в Сети появляются новые фотоприколы и коубы, связанные с элементами этого дня. Корреспондент.net собрал лучшие фото и видео приколы о 8 марта.

В основном шутят о том, как тяжело приходится мужчинам в преддверии 8 марта и на сам праздник. Не обходят стороной тему подарков. Здесь шутки делятся на несколько направлений: ответ девушкам за подарки 23 февраля, подарки в форме мужских половых органов и "ожидание – реальность", о высоких запросах слабого пола.

Отдельной категорией шуток о 8 марта остается поведение женщин в этот день. Мужчины, да и сами дамы, смеются над требовательностью и властностью женщин 8 марта, а также над девушками, которые выпили лишнего.

Cмотрите фотогалерею: Лучшие приколы и мемы о 8 марта

 

Ранее Корреспондент публиковал список главных премьер кино в Киеве и Украине за неделю 5 -11 марта: на что сходить в кино 8 марта и праздничные выходные

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Теги: видео, фото, праздник, 8 марта, приколы, фотожабы, мемы, коубы
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Источник: korrespondent.net

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