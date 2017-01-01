Международный женский день 8 марта каждый год становится объектом шуток в Сети и создания мемов. Лучшие приколы и фотожабы о 8 марта в подборке Корреспондент.net.

В канун международного женского праздника 8 марта в Сети появляются новые фотоприколы и коубы, связанные с элементами этого дня. Корреспондент.net собрал лучшие фото и видео приколы о 8 марта.

В основном шутят о том, как тяжело приходится мужчинам в преддверии 8 марта и на сам праздник. Не обходят стороной тему подарков. Здесь шутки делятся на несколько направлений: ответ девушкам за подарки 23 февраля, подарки в форме мужских половых органов и "ожидание – реальность", о высоких запросах слабого пола.

Отдельной категорией шуток о 8 марта остается поведение женщин в этот день. Мужчины, да и сами дамы, смеются над требовательностью и властностью женщин 8 марта, а также над девушками, которые выпили лишнего.

Cмотрите фотогалерею: Лучшие приколы и мемы о 8 марта

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