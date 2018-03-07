Путин "признал" поставки российских боеприпасов на Донбасс

По словам российского президента, на Донбассе боеприпасы "все наши". Он считает, что надо говорить о мире, а не откуда снаряды.

Президент РФ Владимир Путин фактически признал, что Россия поставляет боеприпасы на временно оккупированный Донбасс.

Об этом Путин заявил в фильме Миропорядок 2018, автором которого является российский пропагандист и телеведущий Владимир Соловьев.

Читай также: Путин: Санкции ввели из-за “паники“ перед сильной Россией

“Сегодняшнее руководство Украины говорит мне, что от поступающих из России боеприпасов гибнут военнослужащие украинской армии. Я когда об этом думаю, на меня это производит сильное впечатление. Я считаю на самом деле, что там все наши. Но мне всегда хочется спросить, от каких снарядов и пуль гибнут мирные граждане Донбасса. Надо говорить о том, как прекратить все это, как добиться мира, а не о боеприпасах“, - сказал глава российского государства.

Президент страны-агрессора также сказал, что Запад “должен был понимать“ последствия Евромайдана, поскольку для РФ ситуация в Украине была не приемлимой и множество украинцев, по его мнению, “связывают себя с Россией“.

Отметим, что в Кремле уже делали подобные заявления. 3 февраля 2017 пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков выразил надежду на то, что у боевиков ДНР ЛНР на Донбассе хватит боеприпасов “для ответа на агрессивные действия Киева“.

Читай также: Донбасс не оккупирован, Россия территории не оккупирует - Песков И

Напомним, 1 марта Путин во время послания к Федеральному собранию назвал военную мощь России “надежной гарантией мира на планете“. 28 февраля Путин заявил, что Россия не возражает против размещения миротворцев по всей территории Украины (не только на линии разграничения).