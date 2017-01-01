Гималайский медведь Кузя вышел первым из своего домика. После долго сна он чувствует себя хорошо, но, судя по всему, не отказался бы поспать еще недельку-другую.

В Большереченском зоопарке Омской области России ото сна пробудился первый медведь superomsk.ru

В зоопарке Омской области России ото сна пробудился первый медведь, но животному пока лень двигаться. Об этом в среду, 7 марта, пишет СуперОмск.

Отмечается, что в этом году гималайский медведь Кузя вышел первым из своего домика. После долго сна он чувствует себя хорошо, но, судя по всему, не отказался бы поспать еще недельку-другую. Медведю пока лень двигаться и активничать.

Судя по фото, первые дни после пробуждения животное проводит в основном в горизонтальном положении.

Несмотря на апатию, медведь охотно подкрепился кашами и рыбой после трехмесячной зимней "диеты".

Cмотрите фотогалерею: В РФ медведь проснулся и впал в апатию

Напомним, ранее в Финляндии впервые показали двух черно-белых медвежат, которые прилетели из китайского зоопарка и начали жить на скандинавских просторах.

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