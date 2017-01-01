В РФ медведь проснулся и впал в апатию
В зоопарке Омской области России ото сна пробудился первый медведь, но животному пока лень двигаться. Об этом в среду, 7 марта, пишет СуперОмск.
Отмечается, что в этом году гималайский медведь Кузя вышел первым из своего домика. После долго сна он чувствует себя хорошо, но, судя по всему, не отказался бы поспать еще недельку-другую. Медведю пока лень двигаться и активничать.
Судя по фото, первые дни после пробуждения животное проводит в основном в горизонтальном положении.
Несмотря на апатию, медведь охотно подкрепился кашами и рыбой после трехмесячной зимней "диеты".
Cмотрите фотогалерею: В РФ медведь проснулся и впал в апатию
Напомним, ранее в Финляндии впервые показали двух черно-белых медвежат, которые прилетели из китайского зоопарка и начали жить на скандинавских просторах.
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