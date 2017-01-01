Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

В РФ медведь проснулся и впал в апатию

Комментариев: 0
Гималайский медведь Кузя вышел первым из своего домика. После долго сна он чувствует себя хорошо, но, судя по всему, не отказался бы поспать еще недельку-другую.
В Большереченском зоопарке Омской области России ото сна пробудился первый медведь
В Большереченском зоопарке Омской области России ото сна пробудился первый медведь
superomsk.ru

В зоопарке Омской области России ото сна пробудился первый медведь, но животному пока лень двигаться. Об этом в среду, 7 марта, пишет СуперОмск.

Отмечается, что в этом году гималайский медведь Кузя вышел первым из своего домика. После долго сна он чувствует себя хорошо, но, судя по всему, не отказался бы поспать еще недельку-другую. Медведю пока лень двигаться и активничать.

Судя по фото, первые дни после пробуждения животное проводит в основном в горизонтальном положении.

Несмотря на апатию, медведь охотно подкрепился кашами и рыбой после трехмесячной зимней "диеты". 

 

 

Напомним, ранее в Финляндии впервые показали двух черно-белых медвежат, которые прилетели из китайского зоопарка и начали жить на скандинавских просторах.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Эта же новость на Корреспондент
Поделись:
Теги: Россия, зоопарк, фото, медведь, Омск
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: korrespondent.net

Статьи по теме

Комментариев (0)
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь