Путин о Евромайдане: США "грубо и нагло" обманули Россию

Во время Майдана Вашингтон обратился к Москве с просьбой повлиять на Виктора Януковича, чтобы он не применял армию против протестующих, сообщил Владимир Путин.

США грубо и нагло обманули Россию во время Евромайдана в Украине. Такое заявление сделал Владимир Путин в фильме Миропорядок 2018, основанном на нескольких интервью, пишут РИА Новости в среду, 7 марта.

По словам Путина, во время Майдана Вашингтон обратился к Москве с просьбой повлиять на Виктора Януковича, чтобы он не применял армию против протестующих.

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“К нам обратились американские партнеры, они попросили нас, чтобы мы сделали все, я сейчас говорю почти дословно просьбу, чтобы Янукович не применил армию, чтобы оппозиция освободила площади, административные здания и перешла к выполнению достигнутых соглашений о нормализации ситуации“, - цитирует СМИ Путина.

Он добавил, что Россия согласилась, а через день в Украине “произошел государственный переворот“.

Президент РФ уверен, что этот случай стал первый серьезным обманом со стороны американских партнеров.

“Так грубо и нагло, пожалуй, в первый (раз)…Так, чтобы сказали: давайте сделаем так, а на самом деле все сделали по-другому и даже не соизволили что-то сказать на этот счет, такого, пожалуй, не было“, - пожаловался он.

По мнению Путина, Америка своими руками совершила этот “переворот“, поэтому вынуждена поддерживать сегодняшнюю киевскую власть — “они загнали себя в угол“.

Также в этом фильме Путин фактически признал поставку российских боеприпасов в ОРДЛО.

Напомним, ранее СМИ опубликовали письмо Януковича к Путину от 1 марта 2014 года с просьбой ввести войска. ГПУ назвала его доказательством госизмены Януковича.