В МИД РФ заговорили о "ракетно-ядерной войне"

В России считают, что США создают опасные предпосылки для возникновения ракетно-ядерной войны. Предпринятые российской стороной шаги являются "закономерным ответом", считают в МИД РФ.

Действия США и их изменения в ядерной доктрине создают предпосылки для развязывания ракетно-ядерной войны. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, пишут РИА Новости.

"Не ясно, почему Берлин и другие столицы до сих пор не встревожил безразмерный подход Вашингтона к вопросу об использовании ядерного оружия, позволяющий применить его в случае, как там написано, чрезвычайных обстоятельств, не ограниченных военными сценариями. Подобное понимание своей роли гаранта глобальной безопасности чревато нанесением ядерного удара по всем, кого США сочтут агрессором", - отметила Захарова.

По ее словам, США создают предпосылки для войны.

"Резервируя за собой право на превентивный ядерный удар, в том числе с помощью маломощных ядерных боезарядов, США создают опасные предпосылки для возникновения ракетно-ядерной войны даже в ходе конфликта малой интенсивности, даже, вдумайтесь, в случае киберугроз", - подчеркнула Захарова.

При этом она возмущена, что никто не понимает поступков России.

"Продолжает сохраняться непонимание, что предпринятые российской стороной шаги являются закономерным ответом на многолетние последовательные действия США и других стран-участниц НАТО по целенаправленному нагнетанию военно-политической напряженности, как будто этого всего никто не видит и не замечает", - заявила Захарова.

По ее словам, Вашингтон и его союзники сделали очевидную ставку на силу, продавливание своих подходов на международной арене в обход универсально признанных механизмов обеспечения мира и безопасности.

Напомним, по словам президента РФ Владимира Путина, Россия примет на вооружение новые ядерные ракеты, которые могут обойти американскую противоракетную оборону.

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