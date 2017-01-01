Захарова сравнила просьбу Собчак с разрешением сходить в туалет

В министерстве иностранных дел России уподобили запрос Ксении Собчак в МИД Украины о посещении Крыма с просьбой Буша-младшего сходить в туалет во время Совбеза ООН.

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Спикер МИД России Мария Захарова сравнила намерение Ксении Собчак просить у Киева разрешение посетить Крым с историей, когда президент США Джордж Буш-младший во время заседания Совбеза ООН отпрашивался у Кондолизы Райс в туалет. Об этом в сообщила пресс-служба МИД РФ.

Захарова рассказала, как в то время работала в Нью-Йорке в постпредстве России при ООН. Был Совет Безопасности с участием глав государств. От американской стороны в СБ принимал участие президент США, Джордж Буш-младший.

“Это была очень забавная история. Он сидел в зале Совета Безопасности за столом и в ходе заседания что-то скрупулезно записывал на листке бумаги. Как потом выяснилось, фотокорреспондент одного из западных агентств навел свой объектив, потом фотография с этой запиской попала в сеть. Так вот, в этой записке президент США Джордж Буш-младший спрашивал позволения у своего советника Кондолизы Райс, можно ли ему пойти в туалет. Поэтому каждый спрашивает разрешение по тому поводу, который считает для себя актуальным“,- сказала Захарова.

Ранее сообщалось, что Собчак обратилась в украинское посольство за разрешением посетить Крым, который считает украинским. Глава МИД Украины Павел Климкин назвал это обращение “политической шизофренией“. А в Крыму заявили, что Собчак, отказываясь признать российский статус полуострова, игнорирует Конституцию России.

Напомним, Ксения Собчак сообщила, что направила письмо в посольство Украины в РФ с просьбой разрешить ей въезд в Крым через территорию Украины. В ответ Климкин назвал “шизофренией“ просьбу Собчак пустить ее в Крым.