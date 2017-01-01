Скрипаля отравили нервно-паралитическим веществом

Перебежчик из ГРУ Сергей Скрипаль был отравлен "очень редким веществом, которое производят лишь несколько лабораторий в мире".

Сергея Скрипаля и его дочь Юлию нашли без сознания на лавочке EPA/UPG

Следователи по делу об отравлении бывшего российского разведчика Сергея Скрипаля считают, что он был отравлен нервно-паралитическим веществом. Об этом сообщает британское издание The Guardian со ссылкой на источники, близкие к расследованию инцидента.

По мнению следствия, отравление Скрипаля было преднамеренным актом.

Источники не сообщают, какое именно вещество было использовано, однако наиболее известными нервно-паралитическими веществами являются зарин и VX (фосфорорганическое боевое отравляющее вещество). СМИ пишут, что он был отравлен “очень редким веществом, которое производят лишь несколько лабораторий в мире“.

К расследованию происшествия правоохранители привлекли ученых военно-исследовательской базы Портон Даун, которые определили тип отравляющего вещества.

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Би-би-си со ссылкой на главу контртеррористического подразделения Скотленд-Ярда Марка Роули сообщает, власти знают, что это за вещество, но не называют в интересах следствия.

Источники, близкие к британской разведке, сообщили, что окончательные результаты токсикологических тестов могут быть готовы в ближайшие дни.

Напомним, 5 марта бывшего шпиона Сергея Скрипаля, который в 1990 и начале 2000 годов передавал Лондону данные о российских разведчиках, обнаружили без сознания возле торгового центра. Также отравили его 33-летнюю дочь.