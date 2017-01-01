Выборы в России: Европарламент не направит наблюдателей

Если отдельные депутаты решат наблюдать за выборами, то это они будут делать по собственной инициативе. ЕП не будет нести ответственность ни за какие заявления или действия.

Европейский парламент не будет направлять наблюдателей на президентские выборы в России 18 марта, а также в Азербайджане 11 апреля. Об этом заявили сопредседатели группы Европарламента по поддержке демократии Дэвид Макалистер и Линда Макаван в среду, 7 марта.

"Европарламент не будет наблюдать за этими электоральными процессами и, следовательно, также комментировать этот процесс и его результаты. Ни один отдельный депутат Европарламента не будет иметь мандата наблюдать и комментировать эти электоральные процессы от имени ЕП", - отметили в законодательном органе ЕС.

Как объяснили в Европарламенте, если отдельные депутаты решат наблюдать за выборами, то это они будут делать по собственной инициативе, и Европарламент не будет нести ответственность ни за какие заявления или действия относительно этого.

"Предложения российских организаций некоторым международным наблюдателям покрыть расходы на путешествие и размещение противоречат основополагающим этичным принципам наблюдения за выборами", - отметили в Европарламенте.

Ранее сообщалось, что в России на президентские выборы ждут около 250 иностранных наблюдателей по парламентской линии.

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