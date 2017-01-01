Выборы в России: Европарламент не направит наблюдателей
Европейский парламент не будет направлять наблюдателей на президентские выборы в России 18 марта, а также в Азербайджане 11 апреля. Об этом заявили сопредседатели группы Европарламента по поддержке демократии Дэвид Макалистер и Линда Макаван в среду, 7 марта.
"Европарламент не будет наблюдать за этими электоральными процессами и, следовательно, также комментировать этот процесс и его результаты. Ни один отдельный депутат Европарламента не будет иметь мандата наблюдать и комментировать эти электоральные процессы от имени ЕП", - отметили в законодательном органе ЕС.
Как объяснили в Европарламенте, если отдельные депутаты решат наблюдать за выборами, то это они будут делать по собственной инициативе, и Европарламент не будет нести ответственность ни за какие заявления или действия относительно этого.
"Предложения российских организаций некоторым международным наблюдателям покрыть расходы на путешествие и размещение противоречат основополагающим этичным принципам наблюдения за выборами", - отметили в Европарламенте.
Ранее сообщалось, что в России на президентские выборы ждут около 250 иностранных наблюдателей по парламентской линии.
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