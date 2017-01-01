Армия Асада заняла половину Восточной Гуты – СМИ

Сирийским войскам удалось отбить населенные пункты Аш-Шари и Бейт Сава в Восточной Гуте, а также разделить повстанческие силы на две части.

Правительственные войска Сирии и поддерживающие их военизированные формирования взяли под контроль больше половины территории Восточной Гуты. Об этом сообщает агентство EFE.

Под контролем военных в настоящее время находится 52% пригорода Дамаска.

Также стало известно, что сирийским войскам удалось отбить у вооруженных сторонников оппозиции населенные пункты Аш-Шари и Бейт Сава в Восточной Гуте, а также разделить повстанческие силы на две части.

В пригороде Дамаска действует несколько оппозиционных вооруженных группировок. В конце февраля их общая численность оценивалась в более 20 тысяч человек.

Напомним, 2 марта сообщалось, что российские и сирийские войска начали масштабную наземную операцию в Восточной Гуте.

Восточная Гута, подконтрольная силам оппозиции и исламистам, находится под осадой сирийской армии с 2013 года. Начиная с 18 февраля, этот район подвергался, вероятно, самым массированным бомбардировкам за все время войны в Сирии, продолжающейся уже семь лет.

По последним данным, в Восточной Гуте погибли около 800 мирных жителей, в частности около 180 детей.

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