В Вене неизвестный с ножом напал на людей
Несколько человек получили ранения, когда неизвестный напал на прохожих в Вене. Мотив нападения неизвестен. Полиция ищет злоумышленника.
В центре Вены неизвестный с ножом совершил нападение на прохожих, сообщает Heute.
Отмечается, что мужчина беспорядочно ранил своих жертв, после чего скрылся с места преступления.
Полиция занимается поисками злоумышленника. Место происшествия оцеплено.
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Напомним, ранее в Киеве неизвестный нанес смертельный удар ножом в сердце мужчины за замечание.
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