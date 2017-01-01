В Вене неизвестный с ножом напал на людей

Несколько человек получили ранения, когда неизвестный напал на прохожих в Вене. Мотив нападения неизвестен. Полиция ищет злоумышленника.

Неизвестный напал с ножом на пешеходов в Вене heute.at

В центре Вены неизвестный с ножом совершил нападение на прохожих, сообщает Heute.

Отмечается, что мужчина беспорядочно ранил своих жертв, после чего скрылся с места преступления.

Полиция занимается поисками злоумышленника. Место происшествия оцеплено.



В Тернополе ударили ножом экс-депутата

Напомним, ранее в Киеве неизвестный нанес смертельный удар ножом в сердце мужчины за замечание.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet