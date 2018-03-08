В Иране женщину приговорили к двум годам тюрьмы за публично снятый хиджаб

В Тегеране женщину, которая сняла хиджаб на одной из улиц, приговорили к двум годам тюрьмы. Приговор вынесли еще в декабре 2017 года, однако об этом стало известно только сейчас.

В столице Ирана Тегеране женщину, которая сняла хиджаб на одной из улиц, приговорили к двум годам тюрьмы. Об этом в среду, 7 марта, сообщает Associated Press.

Прокурор Аббас Джафари Долатабади заявил, что своими действиями женщина "подстрекала к коррупции".

Приговор женщине, чье имя не называется, вынесли еще в декабре 2017 года, однако об этом стало известно только сейчас.

К слову, женщин, которые публично открывают свои головы, снимая хиджаб, обычно осуждают к средним срокам заключения, или же штрафуют на сумму, эквивалентную 25 долларам США.

Напомним, ранее в болгарском городе Пазарджик полицейские задержали женщину, которая прогуливалась по городу в хиджабе и без документов, удостоверяющих ее личность.

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