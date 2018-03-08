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В Иране женщину приговорили к двум годам тюрьмы за публично снятый хиджаб

Комментариев: 3
В Тегеране женщину, которая сняла хиджаб на одной из улиц, приговорили к двум годам тюрьмы. Приговор вынесли еще в декабре 2017 года, однако об этом стало известно только сейчас.
В Иране суд приговорил местную жительницу к 24 месяцам лишения свободы
В Иране суд приговорил местную жительницу к 24 месяцам лишения свободы

В столице Ирана Тегеране женщину, которая сняла хиджаб на одной из улиц, приговорили к двум годам тюрьмы. Об этом в среду, 7 марта, сообщает Associated Press.

Прокурор Аббас Джафари Долатабади заявил, что своими действиями женщина "подстрекала к коррупции".

Приговор женщине, чье имя не называется, вынесли еще в декабре 2017 года, однако об этом стало известно только сейчас.

К слову, женщин, которые публично открывают свои головы, снимая хиджаб, обычно осуждают к средним срокам заключения, или же штрафуют на сумму, эквивалентную 25 долларам США.

Напомним, ранее в болгарском городе Пазарджик полицейские задержали женщину, которая прогуливалась по городу в хиджабе и без документов, удостоверяющих ее личность.

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Теги: Иран, коррупция, тюрьма, женщина, хиджаб
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (3)
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chytan    08.03.2018, 11:02
Оценка:  -1
chytan
Не так давно Иран был светской страной, а теперь шариат.....
Логика    08.03.2018, 10:27
Оценка:  +2
Логика
хоть написать че то плохое,но потом понял что "наши" просто разжигают,заливаю такую гадость в такой день
Tasho    08.03.2018, 09:23
Оценка:  -4
Tasho
Если страшная то правильно
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