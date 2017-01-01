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Землетрясение в Папуа-Новой Гвинее: число жертв выросло до 100

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Ущерб от землетрясения слишком большой. На восстановление страны уйдут месяцы и годы. Много людей пропали без вести, ранены несколько тысяч.
Количество жертв в результате землетрясения в Папуа-Новой Гвинее выросло
Количество жертв в результате землетрясения в Папуа-Новой Гвинее выросло
twitter.com/emmswaim

В результате землетрясения в Папуа-Новой Гвинее погибли более 100 человек и несколько тысяч пострадали. Об этом в четверг, 8 марта, сообщает Reuters.

По словам премьер-министра страны Питера О’Нила, ущерб от землетрясения слишком большой. На восстановление страны уйдут месяцы и годы.

Много людей пропали без вести, ранены несколько тысяч. 

Австралия и Новая Зеландия направили в Папуа-Новую Гвинею вертолеты с гуманитарной помощью.

Во многие деревни спасатели не могут добраться, потому что местность погрязла в оползнях и рухнувших дорогах.

Напомним, ранее сообщалось о 55 погибших в результате землетрясения в Папуа-Новой Гвинее.

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Теги: Землетрясения, Папуа-Новая Гвинея, жертвы, землетрясение, пострадавшие, стихийное бедствие
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Источник: korrespondent.net

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