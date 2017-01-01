Землетрясение в Папуа-Новой Гвинее: число жертв выросло до 100
Ущерб от землетрясения слишком большой. На восстановление страны уйдут месяцы и годы. Много людей пропали без вести, ранены несколько тысяч.
В результате землетрясения в Папуа-Новой Гвинее погибли более 100 человек и несколько тысяч пострадали. Об этом в четверг, 8 марта, сообщает Reuters.
По словам премьер-министра страны Питера О’Нила, ущерб от землетрясения слишком большой. На восстановление страны уйдут месяцы и годы.
Много людей пропали без вести, ранены несколько тысяч.
Австралия и Новая Зеландия направили в Папуа-Новую Гвинею вертолеты с гуманитарной помощью.
Во многие деревни спасатели не могут добраться, потому что местность погрязла в оползнях и рухнувших дорогах.
Напомним, ранее сообщалось о 55 погибших в результате землетрясения в Папуа-Новой Гвинее.
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