В ООН призвали дать власть женщинам

Главный вопрос гендерного равенства - это вопрос власти. И поэтому наша самая главная задача - дать власть женщинам, заявил генсек ООН Антониу Гуттериш.

Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций Антониу Гутерриш записал видеообращение, приуроченное к Международному женскому дню. Ролик был опубликован на канале новостной службы ООН на YouTube в среду, 7 марта.

По его словам, в современном мире доминируют мужчины, причем это "касается как правительств и государственных органов, так и частных и международных организацией, таких как ООН".

"Таким образом, главный вопрос гендерного равенства - это вопрос власти. И поэтому нашей главной задачей является дать власть женщинам", - отметил Гуттериш.

Генсек подчеркнул, что в ООН он "сделал гендерный паритет важнейшей частью ее реформы".

"Мы уже достигли такого паритета в Группе старших руководителей - на самом высоком уровне управления ООН. И в ближайшее время мы добьемся его на уровне становых руководителей ООН. Но наша задача состоит в том, чтобы обеспечить паритет в ООН в целом на всех уровнях", - сказал он.

По мнению Гуттериша, подобный паритет станет "ключевым элементом для нашей борьбы с сексуальной эксплуатацией и надругательствами на основе абсолютной нетерпимости к ним и нашей борьбы с сексуальными домогательствами".

Он добавил, что только при таких условиях можно участвовать в построении мира, где "между женщинами мужчинами также было полное равенство".

Напомним, в честь празднования Международного женского дня на Эйфелевой башне в Париже появится надпись в поддержку движения в защиту прав женщин.

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