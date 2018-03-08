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РФ размещает свои силы так, чтобы быстро вторгнуться в Украину - СМИ

Комментариев: 6
У границы с Украиной расположены три механизированных подразделения, в балтийском регионе - только одно десантное подразделение, что не является оптимальным для масштабного механизированного вторжения.
Войска РФ размещены для внезапной войны против Украины
Войска РФ размещены для внезапной войны против Украины
depositphotos.com

Российская армия провела хорошую подготовку для того, чтобы без предупреждения провести агрессию в Украине и гибридную войну в странах Балтии. Об этом говорится в исследовании Российская военная выправка: боевой порядок сухопутных сил, проведенном американским аналитическим центром Institute for the Study of War, пишет Голос Америки в среду, 7 марта.

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Так, Кремль разместил несколько подразделений вдоль российско-украинской границы, но не сделал этого у стран Балтии. У границы с Украиной расположены три механизированных подразделения, в то время, как в балтийском регионе размещено только одно десантное подразделение, что не является оптимальным для масштабного механизированного вторжения.

В 50 милях от границы Украины Кремль разместил сухопутные силы вдоль отдельных линий наступления с защищенными тылами.

Аналитики призвали США и союзников переоценить вероятные сценарии действий России и пересмотреть военные и невоенные инструменты, необходимые для защиты союзников НАТО и Украины от возможной российской агрессии.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что действия США и их изменения в ядерной доктрине создают предпосылки для развязывания ракетно-ядерной войны.

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Теги: война, Украина-Россия, оружие, исследование, Кремль, российские войска, страны Балтии, гибридная война, агрессия России
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (5)
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SEMPENTY    08.03.2018, 11:02
Оценка:  +5
SEMPENTY
Ну не может Раша без водки и без войны. Ничего больше они не умеют.
Бувший_східняк    08.03.2018, 11:02
Оценка:  +7
Бувший_східняк
Ніколи вони нам не дадуть спокою. Їх завжди будуть мучити фантомні болі із-за України.
Потому_что    08.03.2018, 10:54
Оценка:  -1
Потому_что
Опять путин нападает, зашёл в сильпо, так и есть цены уже подняли.
Dikiicom    08.03.2018, 10:51
Оценка:  +9
Dikiicom
Все эти действия производятся что бы постоянно убеждать народ РФ в их способности жить так как они считают нужным. Это безусловно брехня, но для россиян убедительная брехня! Ну не может жить Россия без войны! Если из их экономики убрать войну, то останется вопиющая нищета и грязь!
annVorobeva    08.03.2018, 10:29
Оценка:  +7
annVorobeva
если европа не поведется на дешевый шантаж газпрома, тогда рашканы будут пугать войной в Украине.
им позарез нужно решать вопрос с газопроводом
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