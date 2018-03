РФ размещает свои силы так, чтобы быстро вторгнуться в Украину - СМИ

У границы с Украиной расположены три механизированных подразделения, в балтийском регионе - только одно десантное подразделение, что не является оптимальным для масштабного механизированного вторжения.

Российская армия провела хорошую подготовку для того, чтобы без предупреждения провести агрессию в Украине и гибридную войну в странах Балтии. Об этом говорится в исследовании Российская военная выправка: боевой порядок сухопутных сил, проведенном американским аналитическим центром Institute for the Study of War, пишет Голос Америки в среду, 7 марта.

Так, Кремль разместил несколько подразделений вдоль российско-украинской границы, но не сделал этого у стран Балтии. У границы с Украиной расположены три механизированных подразделения, в то время, как в балтийском регионе размещено только одно десантное подразделение, что не является оптимальным для масштабного механизированного вторжения.

В 50 милях от границы Украины Кремль разместил сухопутные силы вдоль отдельных линий наступления с защищенными тылами.

Аналитики призвали США и союзников переоценить вероятные сценарии действий России и пересмотреть военные и невоенные инструменты, необходимые для защиты союзников НАТО и Украины от возможной российской агрессии.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что действия США и их изменения в ядерной доктрине создают предпосылки для развязывания ракетно-ядерной войны.