Штаб Собчак оспорил ее внесение в базу Миротворца

Ксения Собчак посещала полуостров в конце мая-начале июня 2014 года. А постановление украинского правительства о порядке посещения аннексированного полуострова было принято в 2015 году, заявили в ее штабе.

В штабе Собчак прокомментировали внесение кандидата в президенты РФ в базу Миротворца

Кандидат в президенты России Ксения Собчак посещала аннексированный Крым для подготовки независимого репортажа. Об этом заявила представитель ее штаба Ксения Чудинова, пишут РИА Новости в четверг, 8 марта.

По словам Чудиновой, Собчак посещала полуостров в конце мая-начале июня 2014 года.

В то же время, постановление украинского правительства о порядке посещения аннексированного полуострова было принято в 2015 году.

Напомним, Ксения Собчак попала в базу данных сайта Миротворец из-за посещения Крыма в апреле и июле 2014 года.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet