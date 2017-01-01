Глава МВД Британии об отравлении Скрипаля: Наглый и дерзкий шаг

Эмбер Радд назвала использование нервно-паралитического вещества на территории Британии, с помощью которого была совершена попытка убийства бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля, наглым и дерзким шагом. Британия ответит самым решительным образом, сказала глава МВД.

Для покушения было использовано очень редкое отравляющее вещество.

Министр внутренних дел Великобритании Эмбер Радд назвала использование нервно-паралитического вещества на территории Британии, с помощью которого была совершена попытка убийства бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля, наглым и дерзким шагом.

Радд заявила: “Это нападение было осуществлено самым жестоким способом, публично“. При этом министр призвала не допускать спекуляций вокруг инцидента и дать полиции время для проведения тщательного расследования.

Она также пообещала, что Великобритания ответит самым решительным образом на действия преступников, как только станет ясно, кто несет ответственность за это нападение.

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“Мы полны решимости сделать все возможное, чтобы привлечь виновных к ответственности, кем бы они ни были и где бы они ни находились“.

Министр сообщила, что для покушения было использовано очень редкое отравляющее вещество.

В настоящее время сотрудники отдела по борьбе с терроризмом пытаются выяснить его происхождение.

При этом источник в полиции сообщил, что эксперты уже установили, что это был за яд, но не собираются разглашать эту информацию на данном этапе следствия.

Предположительно, это вещество более редкое, чем зарин - газ, использованный во время химических атак в Сирии и в токийском метро в 1995 году.

Известно также, что, скорее всего, это не VX - нервно-паралитический токсин, при помощи которого в прошлом году был убит сводный брат северокорейского лидера Ким Чен Ына.

Главный констебль графства Уилтшир подтвердил, что состояние сотрудника полиции, который находился в реанимации, теперь стабильно, а сам он пришел в сознание.

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Скрипаль с дочерью по-прежнему находятся в критическом состоянии.