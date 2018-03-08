Россия заявила об обстреле беженцев в Восточной Гуте

Огонь был открыт по колонне, в которой 300 семей направлялись к выходу из Гуты, утверждают российские военные. Сгорело три автомобиля.

Восточная Гута после бомбардировок в феврале 2018 года

Неустановленные боевики обстреляли колонну, в которой 300 семей направлялись к южному выходу из Восточной Гуты, в населенный пункт Млеха. Об этом сказал представитель российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-майор Владимир Золотухин, сообщает Интерфакс.

По его словам, колонна попала под обстрел в километре от выхода, где направлявшихся в Млеху жителей Гуты ожидали их родственники. Сгорело три автомобиля, информация о пострадавших уточняется.

Позднее огонь из минометов был открыт боевиками и по самому выходу, где находились родственники беженцев, а также российские и западные журналисты, в том числе несколько съемочных групп. Всем удалось оперативно эвакуироваться, пострадавших нет.

Ранее российские военные сообщали, что девять мирных жителей Дамаска получили ранения за минувшие сутки в результате обстрелов, которые боевики ведут из Восточной Гуты.

Накануне стало известно, что войска Башара Асада захватили больше половины Восточной Гуты. При этом им якобы удалось разделить силы повстанцев на две части.

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