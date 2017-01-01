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Турция взяла под контроль один из крупнейших городов в Африне

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Турецкие военные нанесли удар боевыми беспилотниками по членам курдских формирований, которые начали отступать из города Джиндерес.
Турецкие войска в Африне
Турецкие войска в Африне
Анадолу

Турецкие военные в ходе операции Оливковая ветвь в сирийском Африне взяли под контроль один из крупнейших городов в регионе – Джиндерес. Об этом сообщает Анадолу в четверг, 8 марта.

"ВС Турции и Сирийская освободительная армия (СОА) перешли в наступление на райцентр Джиндерес и после ожесточенных боев очистили его от террористов", – говорится в сообщении.

Отмечается, что турецкая авиация приступила к проведению воздушной операции в регионе после того, как сухопутные части и сирийская оппозиция установили контроль над высотой Джиндерес.

По отступавшим из города членам курдских формирований нанесли удар боевыми беспилотниками.

Напомним, Турция начала военную операцию под названием Оливковая ветвь против сирийских курдов 20 января. Власти страны подчеркнули, что она направлена исключительно против террористов и будет проводиться в четыре этапа.

Ранее курды заявили о гибели 59 турецких солдат в сирийском городе Раджо.

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Теги: Турция, курды, Сирия, Конфликт в Сирии, новости Сирии
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Источник: korrespondent.net

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