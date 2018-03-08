В Восточной Гуте погиб военный корреспондент

Военкор Хасан Бадран погиб во время выполнения своих профессиональных обязанностей в Восточной Гуте. Но подробности его гибели пока не приводятся.

Сирийский военный корреспондент Хасан Бадран погиб в Восточной Гуте во время выполнения своих профессиональных обязанностей.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на сирийское национальное агентство САНА в четверг, 8 марта.

Подробности гибели корреспондента агентство не приводит.

"Сирийская армия продолжает проводить военную операцию против террористов в Восточной Гуте в пригороде Дамаска", – говорится в сообщении.

Ранее сегодня Россия заявила об обстреле беженцев в Восточной Гуте. Якобы огонь был открыт по колонне, в которой 300 семей направлялись к выходу из Гуты. Сгорело три автомобиля.

Накануне стало известно, что войска Башара Асада захватили больше половины Восточной Гуты. При этом им удалось разделить силы повстанцев на две части.

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