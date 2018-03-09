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Пентагон: Подлодки США могут уничтожить Россию

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США могут ответить на гипотетическую массированную атаку со стороны России, которая не знает о местонахождении американских подлодок, заявили в военном ведомстве.
Глава Страткома США генерал Джон Гайтен
Глава Страткома США генерал Джон Гайтен

Руководители Пентагона обратились к России с посланием, отметив, что США способны ответить на любые угрозы и вооружения Москвы.

Как сообщает Голос Америки, заявления были сделаны ходе бюджетных слушаний в комитете Конгресса по вопросам вооруженных сил в ответ на вопросы законодателей относительно заявлений президента России Владимира Путина о новых видах оружия.

"Мы готовы ко всем имеющимся угрозам, и никто не должен сомневаться в этом, – заявил глава Стратегического командования вооруженных сил США генерал Джон Гайтен. – Они не могут ничего сделать, кроме массированной атаки против нашей страны, на которую мы можем ответить… Кстати, они не знают, где находятся наши подводные лодки, а они способны уничтожить их страну, если мы пойдем этим курсом".

В свою очередь замминистра обороны США Джон Руд отметил, что заявления Путина "хотя и не стали неожиданностью, но все же вызвали разочарование".

"Мы обеспокоены некоторыми положениями доктрины, которые исходят от России, разговорами о ранней эскалации, усилении роли ядерных средств в конфликте, – сказал Руд и опроверг заявления Москвы о том, что она разрабатывает новые ядерные вооружения в связи с отказом Вашингтона придерживаться предыдущих соглашений в области контроля над вооружениями.

"США продолжают оставаться верными нашим обязательствам в области контроля над вооружениями, – сказал заместитель министра. – К сожалению, предыдущая практика РФ в том, что касается соблюдения ею обязательств в области контроля над вооружениями, оставляет желать лучшего".

Напомним, на прошлой неделе в ходе выступления с ежегодным посланием к Федеральному собранию, Владимир Путин рассказал о новейших видах российского оружия, которые якобы уже запущены в производство. По его словам, США и их союзникам "предстоит осознать новую реальность".

Мировые лидеры осудили заявления Путина о новом оружии. Президент США Дональд Трамп и премьер Великобритании Тереза Мэй сочли их "безответственными".

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Теги: Россия, Россия-США, США, Пентагон, оружие, ядерное оружие, подлодки
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (1)
rashensvoloch    09.03.2018, 00:31
Оценка:  0
rashensvoloch
І увесь кокс розвіє над Європою. Треба дочекатись, щоб в кримлі його весь спожили, і тільки потім викурювати всю цю мерзоту з обличчя планети. Це буде ювелірна робота.
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