Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

В результате атаки на Скрипаля пострадал 21 человек

Комментариев: 0
Британская полиция впервые публично сообщила, что кроме экс-шпиона и его дочери, а также сержанта полиции Ника Бэйли, были другие пострадавшие в этом деле.
Полиция возле дома в городе Солсбери, где проживал Сергей Скрипаль
Полиция возле дома в городе Солсбери, где проживал Сергей Скрипаль

В результате атаки на экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля в Британии пострадал в общей сложности 21 человек, заявил в четверг, 8 марта, заместитель главного констебля полиции Уилтшира Кир Притчард, передает Sky News.

"Многие проходили стационарное лечение, им сделали анализы крови и дали назначения", - сказал Притчард.

Отмечается, что трое из них (включая Скрипаля и его дочь) сейчас находятся в больнице. 

Третьим пострадавшим стал сержант полиции Уилтшира Ник Бэйли, который первым прибыл на место происшествия. Он, а также Скрипаль и его 33-летняя дочь находятся в коме.

Напомним, 5 марта в Великобритании с серьезным отравлением госпитализировали бывшего шпиона Сергея Скрипаля и его дочь. Британские эксперты пришли к выводу, что для отравления использовался нервно-паралитический газ.

Глава МИД Британии Борис Джонсон заявил, что Лондон намерен принять жесткие меры в случае, если удастся установить причастность России к отравлению Скрипаля, который получил в Великобритании убежище после обмена разведчиками между США и РФ в 2010 году.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Эта же новость на Корреспондент
Поделись:
Теги: Британия, шпионаж, отравление, Великобритания, российские шпионы
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: korrespondent.net

Статьи по теме

Комментариев (0)
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь