Вице-премьер Болгарии назвал патриарха Кирилла "сигаретным митрополитом"

Валерий Симеонов резко раскритиковал патриарха Кирилла за заявление, что он разочарован исторической интерпретацией освобождения Болгарии.

Вице-премьер Болгарии Валерий Симеонов назвал патриарха Русской православной церкви Кирилла "агентом КГБ" и "сигаретным митрополитом России". Об этом в пятницу, 9 марта, пишет Радио Свобода.

Отмечается, что так Симеонов прокомментировал заявление Кирилла, который сказал, что разочарован исторической интерпретацией освобождения Болгарии.

"Этот Кирилл не спустился с небес... Он не посланник Господа Бога или Иисуса Христа. Кирилл известен как сигаретный митрополит России. С 1996 года он получил 14 миллиардов долларов за счет импорта безакцизных сигарет", - сказал вице-премьер-министр Болгарии.

Как сообщает Sofia globe, также Симеонов отметил, что у Кирилла есть частный самолет, вилла в Швейцарии, часы за 30 тысяч долларов и "он имеет наглость раздавать суждения перед президентом Болгарии".

"Это не православный служитель. Это агент Михайлов, второразрядный агент советского КГБ", - сказал он.

К слову, ранее на сайте Русской православной церкви появилось видео встречи патриарха Кирилла с болгарским президентом, где он в течение нескольких минут возмущался тем, что роль России в освобождении Болгарии является заниженной.

Напомним, ранее Патриарх Московский и всея Руси Кирилл назвал конфликт в Сирии "священной войной".

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