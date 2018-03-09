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Вице-премьер Болгарии назвал патриарха Кирилла "сигаретным митрополитом"

Комментариев: 2
Валерий Симеонов резко раскритиковал патриарха Кирилла за заявление, что он разочарован исторической интерпретацией освобождения Болгарии.
Валерий Симеонов назвал патриарха Русской православной церкви Кирилла "агентом КГБ"
Валерий Симеонов назвал патриарха Русской православной церкви Кирилла "агентом КГБ"
dnevnik.bg

Вице-премьер Болгарии Валерий Симеонов назвал патриарха Русской православной церкви Кирилла "агентом КГБ" и "сигаретным митрополитом России". Об этом в пятницу, 9 марта, пишет Радио Свобода.

Отмечается, что так Симеонов прокомментировал заявление Кирилла, который сказал, что разочарован исторической интерпретацией освобождения Болгарии.

"Этот Кирилл не спустился с небес... Он не посланник Господа Бога или Иисуса Христа. Кирилл известен как сигаретный митрополит России. С 1996 года он получил 14 миллиардов долларов за счет импорта безакцизных сигарет", - сказал вице-премьер-министр Болгарии.

Как сообщает Sofia globe, также Симеонов отметил, что у Кирилла есть частный самолет, вилла в Швейцарии, часы за 30 тысяч долларов и "он имеет наглость раздавать суждения перед президентом Болгарии".

"Это не православный служитель. Это агент Михайлов, второразрядный агент советского КГБ", - сказал он.

К слову, ранее на сайте Русской православной церкви появилось видео встречи патриарха Кирилла с болгарским президентом, где он в течение нескольких минут возмущался тем, что роль России в освобождении Болгарии является заниженной.

Напомним, ранее Патриарх Московский и всея Руси Кирилл назвал конфликт в Сирии "священной войной".

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Теги: сигареты, скандал, Болгария, КГБ, патриарх Кирилл
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (2)
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Василище    09.03.2018, 11:21
Оценка:  -3
Василище
Не удивлюсь,если этот болгатор и спасение Болгарии от немецких наци русскими-советскими точно так же отрицает))
Бувший_східняк    09.03.2018, 11:07
Оценка:  +2
Бувший_східняк
Да, гуньдяеву удар нанесли по самым яй...ам.
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