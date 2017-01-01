В Молдове пьяный бросил коктейль Молотова в окно парламента
Своим поступком житель города Бельцы хотел "отомстить властям".
В молдавской столице Кишиневе 30-летний пьяный мужчина бросил коктейль Молотова в окно здания парламента.
Об этом сообщает портал Newsmaker.
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Житель города Бельцы 8 марта бросил бутылку с зажигательной смесью дабы “отомстить властям“, отметили в полиции. В результате инцидента никто не пострадал.
Мужчина был задержан на 72 часа по обвинению в хулиганстве.
Напомним, 4 февраля в Ужгороде в здание закарпатского союза венгров бросили бутылку с зажигательной смесью. Позднее, 27 февраля, в Ужгороде взорвали здание общества венгерской культуры Закарпатья (ОВКЗ).
6 марта второй инцидент с офисом венгерской культуры переквалифицировали в теракт.