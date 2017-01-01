В Молдове пьяный бросил коктейль Молотова в окно парламента

Своим поступком житель города Бельцы хотел "отомстить властям".

Мужчина задержан на 72 часа за хулиганство sputnik.md

В молдавской столице Кишиневе 30-летний пьяный мужчина бросил коктейль Молотова в окно здания парламента.

Об этом сообщает портал Newsmaker.

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Житель города Бельцы 8 марта бросил бутылку с зажигательной смесью дабы “отомстить властям“, отметили в полиции. В результате инцидента никто не пострадал.

Мужчина был задержан на 72 часа по обвинению в хулиганстве.

Напомним, 4 февраля в Ужгороде в здание закарпатского союза венгров бросили бутылку с зажигательной смесью. Позднее, 27 февраля, в Ужгороде взорвали здание общества венгерской культуры Закарпатья (ОВКЗ).

6 марта второй инцидент с офисом венгерской культуры переквалифицировали в теракт.