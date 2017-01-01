Стал известен состав нового правительства Германии

Правительство новой "большой коалиции" сформировано на основе межпартийных договоренностей и гендерного равенства – СДПГ определила двух последних министров.

Социал-демократическая партия Германии (СДПГ) определила в пятницу, 9 марта, двух последних министров в правительство новой "большой коалиции". Бывшая министр по делам семьи, пожилых людей, женщин и молодежи ФРГ Катарина Барляй возглавила министерство юстиции. Бывший генеральный секретарь СДПГ Хубертус Хайль стал министром труда.

Еще четыре министра от СДПГ стали известны день назад. Бывший министр юстиции Хайко Мас стал главой германского МИД. Первый бургомистр Гамбурга Олаф Шольц возглавил министерство финансов. Министром охраны окружающей среды станет Свенья Шульце. Пост министра по делам семьи, пожилых людей, женщин и молодежи перейдет Франциска Гиффай.

По коалиционному соглашению СДПГ и Христианско-демократический союз (ХДС) имеют по шесть министерских портфелей, хотя христианские демократы получили на выборах в бундестаг значительно больше голосов, чем социал-демократы.

Министрами от ХДС стали: Петер Альтмайер - экономика, Урсула фон дер Ляйен – оборона, Йенс Шпан здравоохранение, Аня Карличек - образование и научные исследования, Юлия Клекнер – сельское хозяйство, Хельге Браун - глава ведомства федерального канцлера.

Таким образом, в новой "большой коалиции" министрами от СДПГ и ХДС на основе принципа гендерного равенства стали по три женщины и по трое мужчин.

Еще трех министров назначил Христианско-социальный союз (ХСС). Хорст Зеехофер возглавит министерство внутренних дел. Андреас Шойер станет министром транспорта, а Доротея Бер - госминистром цифровых технологий.

Ранее президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер предложил Ангелу Меркель на пост федерального канцлера. Выборы главы правительства Германии пройдут в Бундестаге 14 марта.

Источник: Русская служба DW