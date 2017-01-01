В ООН предложили Дутерте провериться у психиатра

Родриго Дутерте стал президентом в мае 2016 года, тогда же началась его кампания по борьбе с наркотиками. Он говорил, что "был бы счастлив" убить всех наркоманов, которые живут в стране.

Верховный комиссар ООН по правам человека Зейд Раад аль Хуссейн предложил президенту Филиппин Родриго Дутерте пройти проверку у психиатра. Во время пресс-конференции в Женеве комиссар ООН заявил, что Дутерте должен пройти психиатрическую экспертизу, так как "его поведение неприемлемо".

Дутерте обвинил спецдокладчика ООН по правам коренных народов Виктории Таули-Корпус в причастности к терроризму. Также филиппинский лидер пригрозил выходом своей страны из состава ООН. В организации посчитали такие заявления неприемлемыми.

Родриго Дутерте стал президентом в мае 2016 года. Тогда же началась его кампания по борьбе с наркотиками. Дутерте предупредил, что он может быть в 50 раз более жестоким, чем мусульманские боевики, обезглавливающие заложников. Он также заявил, что готов съесть экстремистов, если они будут взяты в плен живыми

Ранее Дутерте назвал президента РФ Владимира Путина своим кумиром.

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