В Восточную Гуту прибыла вторая гуманитарная колонна

Доставку помощи от Красного Креста пришлось переносить из-за бомбардировок региона. ООН призывает "прекратить разрушительный конфликт".

В Восточную Гуту в пятницу, 9 марта, прибыла вторая колонна из 13 грузовиков с гуманитарной помощью. "Они здесь", - подтвердила представительница Международного Комитета Красного Креста. Гумколонна привезла в Восточную Гуту продуктовые наборы для 12 тысяч человек. Доставка помощи в сирийский город Думу ожидалась еще в четверг, 8 марта. Однако из-за продолжающихся боев ее пришлось отменить.

ООН обеспокоена бомбардировками Восточной Гуты и считает их угрозой гумколоннам. О необходимости перемирия заявил и региональный директор UNICEF по Ближнему Востоку и Северной Африке Герт Каппеларе, отметив невозможность обеспечить качественную работу медицинского персонала.

В Управлении Верховного комиссара ООН по делам беженцев (UNHCR) назвали ситуацию в Сирии "постыдным проявлением несостоявшейся политической воли". Необходимо "прекратить разрушительный конфликт", продолжающийся 7 лет, считает комиссар ООН по делам беженцев Филиппо Гранди.

С 2013 года почти 400 тысяч жителей Восточной Гуты находятся на осадном положении, не имея доступа к продовольствию, питьевой воде, медикаментам и электричеству. В середине февраля 2018 года армия президента Сирии Башара Асада начала бомбардировки позиций повстанцев в регионе, в результате которых, по данным Сирийского наблюдательного совета по правам человека, погибло свыше 930 мирных жителей. Представители неправительственной организации "Врачи без границ" сообщают о более чем тысяче погибших.

Источник: Русская служба DW

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