Страны Балтии выступили против санкций ЕС в отношении Польши

Премьеры балтийских стран выразили поддержку Варшаве в вопросах возможных санкций. Поводом для споров стала судебная реформа в Польше.

Главы правительств трех балтийских стран выступили против санкций Евросоюза в отношении Польши. Яблоком раздора является обсуждаемая судебная реформа, инициированная правительством в Варшаве. Если ЕС введет жесткие санкции против Польши, Литва поддержит своего соседа, заявил литовский премьер-министр Саулюс Сквернялис в Вильнюсе, в пятницу, 9 марта, после встречи глав правительств четырех стран.

"Нам не нравится, что Польша может столкнуться с какими-либо санкциями", - сказал глава латвийского кабинета министров Марис Кучинскис. По мнению официального Таллина, речь об ограничении прав Польши при голосованиях, заходить не может. "Мы не можем допустить, чтобы дело зашло так далеко, потому что путем переговоров мы можем достичь совместной позиции в ЕС", - сказал эстонский премьер Юри Ратас.

"Я верю, что в ближайшие месяцы мы сможем убедить ЕС, что реформа возможна", - сказал в свою очередь премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий.

Судебная реформа в Польше вызвала скандал в Европе. В Брюсселе в новых законах усматривают угрозу независимости польских судов. В конце 2017 года Еврокомиссия начала штрафную процедуру против Варшавы, в результате которой Польша может потерять право голоса в ЕС. Финальное решение будет вынесено общим голосованием стран-членов Евросоюза.

Источник: Русская служба DW

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