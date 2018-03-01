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В Турции осудили почти три десятка журналистов за терроризм

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Почти все осужденные работали в средствах массовой информации, близких к движению Гюлена. Больше всего журналистов работало в газете Zaman.
Турецкие суды регулярно выносят приговоры в отношении сторонников Гюлена
Турецкие суды регулярно выносят приговоры в отношении сторонников Гюлена

Стамбульский суд приговорил 25 журналистов к различным срокам заключения за причастность к движению проповедника Фетхуллаха Гюлена, которого Анкара обвиняет в организации попытки государственного переворота в 2016 году. Как сообщает оппозиционное турецкое издание Zaman, 23 журналиста были осуждены по обвинению в членстве в вооруженной террористической группе, а еще двое получили менее серьезные обвинения.

Почти все осужденные работали в средствах массовой информации, близких к движению Гюлена. Больше всего журналистов работало в газете Zaman.

Десять подсудимых получили тюремные сроки в 7,5 лет, включая Унала Таника, ветерана турецкой журналистики, который был главным редактором сайта Rotahaber.

Тринадцать человек получили шесть лет и три месяца заключения, в том числе Ханим Бусра Эрдал, в прошлом ведущий обозреватель газеты "Zaman".

Музыкант и журналист Атилла Тас получил 3 года и один месяц по обвинению в помощи группе Гюлена, а журналист Мурат Аской по тем же обвинениям получил два года и один месяц тюрьмы.

Обоих, однако, отпустили после суда, при условии, что они не будут покидать Турцию. В целом 19 подозреваемых уже находились в тюрьме, ожидая приговора.

Турция называет "террористами" в основном всех, кто воспринимается как враг или угроза режиму президента Реджепа Тайипа Эрдогана.

Ранее сообщалось, что турецкие чиновники массово сбежали в Грецию.

 

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Теги: Турция, военные перевороты, Журналисты, арест, переворот, Военный переворот в Турции, события в Турции
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Источник: korrespondent.net

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