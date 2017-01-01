Таджикистан и Узбекистан отменили между собой визы

Президенты Таджикистана и Узбекистана договорились об отмене виз. Помимо этого, страны решили возобновить транспортное сообщение - автомобильное, железнодорожное и авиационное.

Президенты Узбекистана Шавкат Мирзиёев и Таджикистана Эмомали Рахмон подписали в пятницу, 9 марта, ряд документов о сотрудничестве. На встрече в Душанбе главы государств договорились, в том числе об упразднении визового режима между двумя странами, а также о возобновлении автомобильного, железнодорожного и авиационного сообщения между Узбекистаном и Таджикистаном.

Как уточнил таджикский лидер, поэтапно будет восстановлена работа всех 16 контрольно-пропускных пунктов. Шавкат Мирзиеев заявил, что теперь между двумя странами не осталось "ни одного нерешенного вопроса".

Он сообщил, что переговоры были "непростыми", но отметил "политическую волю двух президентов". Он также выразил надежду, что в ближайшее время отношения двух стран достигнут уровня "стратегического партнерства". Президент Узбекистана находится в Душанбе с государственным визитом.

Эксперты отмечают существенный прогресс в отношениях двух стран. "Если мысленно перенести антураж нынешнего визита президента Узбекистана в Душанбе на два года назад, это было бы абсолютно невероятное событие", - говорит сотрудница Центра восточноевропейских и международных исследований (ZOiS) в Берлине Беате Эшмент, комментируя визит Мирзиёева. Удивление немецкого эксперта вызвано тем, что при предшественнике Мирзиёева, Исламе Каримове, скончавшемся в 2016 году, отношения двух стран были осложнены настолько, что наблюдатели не раз допускали возможность вооруженного конфликта.

Источник: Русская служба DW

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet