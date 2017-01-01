США назвали условие встречи Трампа с Ким Чен Ыном

Американский лидер Дональд Трамп встретится с главой Северной Кореи Ким Чен Ыном только после конкретных шагов со стороны КНДР, заявили в Белом доме.



Для того, чтобы президент США Дональд Трамп встретился с лидером КНДР Ким Чен Ыном, необходимо, чтобы северокорейское руководство предприняло конкретные шаги. Об этом заявила официальный представитель Белого дома Сара Сандерс, передает РИА Новости.

"Президент не будет проводить встречу, пока не увидит конкретных шагов и конкретных действий, предпринятых Северной Кореей таким образом, чтобы президент кое-что получил", – сказала она.

По словам представителя Белого дома, Трам "принял приглашение на том основании, что будут конкретные и верифицируемые действия со стороны Северной Кореи".



Северная Корея готова к переговорам с США

Ранее сообщалось, что лидер КНДР предложил президенту США провести личную встречу и Трамп согласился. Переговоры планируют провести до конца мая.

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